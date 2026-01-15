교원그룹 “현재까지 고객 정보 유출 확인된 사실 없어… 조사 단계 특성 감안”

서울 중구 교원내외빌딩 모습. 연합뉴스

교원그룹이 최근 발생한 해킹 사고의 고객 개인 정보 유출 여부를 아직 확인하지 못했다고 15일 밝혔다.

교원그룹은 이날 “현재 관계 기관, 복수의 보안 전문기관과 협력해 고객 정보 유출 여부 등에 대한 조사를 진행하고 있다”며 “현재까지 확인된 사실은 없다”고 전했다.

이어 “교원그룹 계열사 중 교원투어와 교원위즈가 운영하는 위즈아일랜드, 프랜시스파커는 이번 사고와 관련한 랜섬웨어 침해, 데이터 유출 정황이 없는 것으로 확인됐다”며 “해당 기업들은 랜섬웨어 침해 정황이 있는 서버와 물리·구조적으로 분리된 환경에서 데이터베이스를 운영하고 있다”고 설명했다.

회사는 “다만 고객을 최우선으로 하는 투명하고 신속한 대응 원칙에 따라 더욱 정확한 사실 확인 절차를 위해 해당 기업도 한국인터넷진흥원 신고 대상에 포함했다”고 강조했다. 그러면서 “조사 단계에 있는 사안의 특성을 감안해 확인되지 않은 내용 언급은 지양하고 있다”며 “확인된 사실에 한해 브리핑으로 안내할 예정”이라고 했다.

앞서 교원그룹은 지난 10일 오전 8시쯤 사내 일부 시스템에서 비정상 징후를 확인하고 같은 날 오후 9시께 한국인터넷진흥원(KISA)과 관련 수사 기관에 침해 정황을 신고했다. 교원그룹은 KISA에 정보 유출 우려가 있는 고객은 554만명(중복 가입자 제외)으로 집계됐다고 신고했다.

교원그룹이 구몬학습과 빨간펜 등 교육 사업을 영위하는 만큼 학생 이름과 주소 등 미성년자 개인정보뿐 아니라 계좌·카드번호 등 금융 정보까지 유출됐을 가능성이 일각에서 제기된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지