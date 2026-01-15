세계일보

[속보] 한국은행, 기준금리 5연속 동결…연 2.50% 유지

양다훈 기자

이창용 한국은행 총재가 15일 오전 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

한국은행이 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서 기준금리를 동결했다.

 

한은은 15일 금융통화위원회(금통위)를 열고 기준금리를 연 2.50%로 유지하기로 결정했다고 밝혔다.

 

앞서 한은 금통위는 지난해 1월 금리를 3.00%로 동결한 뒤 2월과 5월에 각각 0.25%포인트 인하하고, 7월과 8월, 10월, 11월에는 2.50%에서 금리를 동결했다.


