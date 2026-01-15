英 옥스퍼드 도전한 ‘IQ 204 소년’ 백강현…결과는? “주저앉아 울어”

SBS ‘영재발굴단’ 출신으로 알려진 백강현군이 만 12세의 나이로 도전했던 옥스퍼드대학교 컴퓨터과학과 입시에 최종 불합격했다고 밝혔다.

백군은 지난 13일 자신의 유튜브 채널 통해 “기다리던 옥스퍼드 컴퓨터과학과 합격자 발표가 있었다”며 “많은 응원을 받았지만 오퍼를 받지 못했다”고 알렸다.

백강현군. 백강현 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그는 “기대가 컸던 만큼 너무 속상해서 주저앉아 눈물도 흘렸다”고 심경을 전했지만 곧 “의미 있는 도전이었고 많은 것을 배웠다. 여기서 멈추지 않겠다”고 각오를 밝혔다. 이어 “응원해 주신 모든 분께 감사를 드린다”고 덧붙였다.

백군의 도전 과정은 지난해 9월부터 공개돼 관심을 모았다. 그는 당시 “옥스퍼드 컴퓨터과학과 합격을 목표로 하고 있다”며 모의 기출 풀이에서 높은 점수를 유지하고 있다고 설명했다. 실제로 그는 옥스퍼드 입시의 핵심 단계인 수학·논리 시험 MAT를 치렀고, 이후 약 1600명의 관련 지원자 중 400여명만 받는 인터뷰 초대 기회도 확보했다.

다만 나이 문제에서 행정적 제약이 따른 것으로 알려졌다. 영국 대학 통합지원 사이트 UCAS는 만 13세 미만 가입을 제한하고 있어, 백군은 직접 UCAS와 옥스퍼드 입학처에 이메일과 국제전화를 통해 절차를 확인했다. 그는 “어린 지원자 한 명을 위해 매우 친절하게 응대해줘 감사했다”고 전한 바 있다.

또한 영국 학생비자는 만 16세부터 발급 가능해, 백군이 최종 합격했을 시 실제 입학 여부에도 변수가 있었다. 그는 “합격 후 3년 뒤 입학할 수 있다는 조건이 제시되길 바란다”며 인공지능 분야 진학 계획을 언급하기도 했다.

백군은 2016년 ‘영재발굴단’에 출연해 수학·언어·음악 영역에서 상위 평가를 받았고, 만 3세 5개월 기준 웩슬러 IQ 164, 멘사 IQ 204로 알려지며 주목받았다. 이후 2023년 서울과학고등학교에 입학했으나 한 학기 만에 자퇴했다. 당시 백군의 부친은 자퇴 배경에 학교 폭력 피해가 있었다고 주장했다.

