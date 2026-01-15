S2W, ‘2026 Emerging AI+X Top 100’ 선정…기술력 입증

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)가 한국인공지능산업협회(AIIA)가 주관하는 ‘2026 Emerging AI+X Top 100’에 선정됐다고 15일 밝혔다. S2W 제공

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)가 한국인공지능산업협회(AIIA)가 주관하는 ‘2026 Emerging AI+X Top 100’에 선정됐다고 15일 밝혔다.

‘Emerging AI+X Top 100’은 AI 기술을 기반으로 다양한 산업과의 융합을 통해 미래 혁신을 주도할 국내 기업을 선발하는 프로그램이다.

안정성과 성장 가능성, 미래 가치, 혁신성 등에 관한 정량·정성 지표를 종합적으로 검토해 100개사가 확정됐다.

S2W는 각 산업에 특화된 AI 솔루션과 기술 경쟁력을 보유한 유망 기업을 선정하는 ‘인더스트리(Industry)’ 분야 내 ‘사이버보안’ 부문에서 고도화된 방어 역량을 인정받았다.

S2W는 공공·정부기관용 안보 AI 플랫폼 ‘자비스(XARVIS)’와 기업·기관용 보안 AI 솔루션 ‘퀘이사(QUAXAR)’로 국내외 공공부문 안보 경쟁력 강화와 기업의 보안 역량 제고에 기여해왔다.

지난해에는 인터폴(INTERPOL) 민관협력 프로그램 ‘게이트웨이 이니셔티브(Gateway Initiative)’의 한국 최초이자 전 세계 열두 번째 파트너로 선정되는 등 글로벌 안보·치안 업계의 주목을 받고 있다.

서상덕 S2W 대표는 “올해를 세계 시장 진출의 원년으로 삼아 S2W의 차별화된 데이터 인텔리전스 기술력을 보다 넓은 무대에서 선보이겠다”고 말했다.

