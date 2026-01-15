오동민♥노수산나, 5월 25일 결혼…윤종신 “경사 났네!”

사진=미스틱액턱스 제공

미스틱스토리 대표 프로듀서 겸 가수 윤종신이 소속 배우 오동민(39)과 노수산나(39)의 결혼을 축하했다.

윤종신은 14일 자신의 인스타그램을 통해 배우 오동민과 노수산나의 결혼 소식을 다룬 기사를 캡처해 올렸다.

그는 "미스틱액터스에 경사 났네! 경사 났어! 미스틱액터스 배우 두 분이 결혼합니다"라며 "두 사람 다 제 곡 뮤직비디오에 출연하셔서 더 뿌듯. 축하해! 동민, 산나"라고 적었다.

미스틱스토리의 배우 레이블인 미스틱액터스에 따르면 오동민과 노수산나는 오는 5월25일 서울 모 성당에서 결혼한다.

두 사람은 1986년 동갑내기로, 지난 2019년 개봉한 영화 '아워 보디'에서 호흡을 맞춘 바 있다.

오동민은 2008년 연극 'nabis 햄릿'로 데뷔해 드라마 '복권 3인조', '나쁜 남자', '판타스틱', '킹덤', '보이스3', '경도를 기다리며' 등에 출연했다.

노수산나는 2008년 영화 '네 쌍둥이 자살'로 연기 활동을 시작해 영화 '숨바꼭질'(2013), '삼진그룹 영어토익반'(2020), 드라마 '프로듀사', '식샤를 합시다3 : 비긴즈' 등에서 활약했다.

