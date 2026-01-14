“100억 입금” “승무원이 물을 주지 않아”…‘폭파 협박’ 10대 스와팅범 덜미

인증절차 없이 글을 쓸 수 있는 인터넷 게시판만 골라 폭파 협박 글을 써 온 10대가 경찰에 붙잡혔다.

철도 역사와 지상파 방송사, KT 사옥 등을 대상으로 터무니없는 이유로 협박을 일삼은 10대는 경찰 조사에서 “여행 경비를 벌기 위해 스와팅(swatting·허위 신고)을 했다”고 진술했다. 스와팅이란 특정 대상을 괴롭힐 목적으로 공권력을 출동시키도록 하는 범죄를 일컫는다.

사진=연합뉴스

최근 특정 게시판을 중심으로 스와팅이 유행처럼 번지면서 10대들이 재미있는 놀이를 하듯 스와팅을 벌이는 것으로 알려졌다. 온라인에서 다툼한 상대의 명의로 협박 글을 쓰는 경우가 대부분이다.

경기 분당경찰서는 공중협박 혐의로 A군을 체포해 조사 중이라고 14일 밝혔다.

A군은 지난 5일부터 11일까지 분당 KT 사옥, 강남역, 부산역, 천안아산역, SBS MBC 등 6곳을 대상으로 각각 한 차례씩 폭파 협박을 한 혐의를 받는다.

A군은 지난 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해놨으며, 오후 9시에 폭파할 예정”이라며 “100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”고 글을 썼다. 글쓴이 명의를 ‘김○○’이라고 밝힌 뒤 같은 명의의 토스뱅크 계좌번호도 적어놨다.

KT. 뉴시스

현장에 출동한 경찰은 당시 전국적으로 이어지던 대기업 상대 폭파 협박의 연장선으로 보고 위험성이 낮다고 판단해 안전 조치만 한 뒤 상황을 종결했다.

A군은 여기에서 멈추지 않고 강남역(9일), 부산역(10일), 천안아산역(11일), SBS(11일), MBC(11일) 등을 상대로 폭파 협박을 이어갔다.

그는 협박 글에서 “KTX에 탔는데 승무원이 물을 주지 않는다. 역사를 폭파하겠다”, “편파 방송에 대해 사과하지 않으면 방송국을 폭파하겠다”는 등의 이유를 들었다.

경찰은 각각의 사건 발생에 연관성이 드러나지 않으면서 수사에 혼선을 빚었다. 하지만 경찰에 붙잡힌 A군이 혐의를 자백하면서 소행이 모두 드러났다.

A군은 가상사설망(VPN) 우회를 통해 해외 IP를 이용, 소방당국의 신고 게시판이나 지상파 방송국의 익명 게시판 등에 협박 글을 썼다.

성남분당경찰서

경찰은 A군이 VPN 등을 활용해 자신의 존재를 철저히 숨긴 데 이어 작은 단서조차 남기지 않기 위해 이 같은 방식을 택한 것으로 보고 있다.

A군은 분당 KT 사옥 폭파 협박의 경우 디스코드에서 알게 된 신원미상의 인물로부터 스와팅 권유와 함께 5만원을 받은 뒤, 다른 이에게 2만5000원을 주고 범행을 교사했다고 주장했다.

A군은 이 밖에 롯데월드, 동대구역, 수원역, 운정중앙역, 모 중학교 등을 대상으로 추가로 5건의 스와팅을 더 했다고 덧붙였다.

경찰은 A군을 상대로 보강 조사를 통해 추가 혐의를 밝혀내는 한편 구속영장을 신청할 예정이다.

