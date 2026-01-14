李, 다카이치에 ‘나전칠기 드럼세트’… 韓 갤워치·日 카시오 시계 ‘선물외교’ [李대통령, 방일 마무리]

이재명 대통령은 ‘드럼 애호가’인 다카이치 사나에 일본 총리에게 우리나라 업체의 드럼 세트 등을 선물했다.

이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 선물한 드럼 세트와 유기 옻칠 수공예 반상기 및 스톤접시 세트. 청와대 제공

청와대는 14일 이 대통령이 이번 방일에서 다카이치 총리와 주고받은 선물을 공개했다. 이 대통령은 다카이치 총리가 고등학교 시절부터 록밴드를 결성해 드러머로 활동했고 의원직에 처음 당선되고 난 후에도 드럼 스틱을 항상 가지고 다녔을 정도로 드럼을 좋아했던 취향을 고려해 드럼 세트를 선물했다. 이번에 선물한 드럼은 한국 브랜드 제품으로, 드럼 스틱에 장춘철 명장의 나전칠기 장식이 추가됐다. 이외에도 이 대통령은 다카이치 총리의 건강을 고려해 홍삼과 청국장 분말 및 청국장 환 등을 선물로 준비했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 다카이치 사나에 일본 총리로부터 선물 받은 손목시계와 화장용 붓 및 파우치. 청와대 제공

한·일은 각국의 기술력이 담긴 시계를 서로 선물로 주고받기도 했다. 이 대통령은 총리 배우자에게 유기 옻칠 수공예 반상기 세트와 함께 삼성의 갤럭시 워치 울트라를 선물했다. 청와대는 이와 관련해 “총리 배우자가 컨디션을 섬세하게 돌볼 수 있도록 한국을 대표하는 기술이 담긴 삼성 갤럭시 워치를 선물했다”고 부연했다. 일본 측에서는 이 대통령에게 일본 브랜드 카시오의 손목시계를 선물했다.



일본은 이와 함께 이 대통령 배우자인 김혜경 여사에게는 화장용 붓과 파우치를 선물했다. 나라 지역의 명물로 꼽히는 나라 붓의 역사와 전통을 담은 붓 전문 제조사 아카시야의 붓과 파우치로 알려졌다. 일본 측은 이 대통령이 묵은 숙소 내에 일본 전통 과자들로 구성된 ‘웰컴 키트’도 준비해둔 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지