카일리 제너도 “간식 줄이고 K-이너뷰티 챙긴다”…틱톡에 소개한 제품 뭐길래

미국의 메가 인플루언서 카일리 제너가 K건강기능식품(건기식) 을 소개해 화제다.

카일리 제너가 틱톡에 올린 게시물.

카일리 제너는 지난 11일 자신의 틱톡(TikTok) 채널을 통해 새해 목표로 “간식을 줄이겠다”고 밝히며, 이를 위해 콜레올로지 컷팅 젤리를 어디든지 들고 다니고 있다고 소개하는 영상을 공개했다.

카일리 제너는 푸드올로지의 컷팅 젤리가 소화와 붓기 해소에 도움이 된다며 데일리 루틴에 추가했다고 밝혔다.

영상 속에서 그는 이동 중 차 안에서도 콜레올로지 컷팅 젤리를 섭취하고, 가방에서 제품을 꺼내는 장면까지 자연스럽게 담아내며 ‘일상 속 이너뷰티 루틴’을 보여줬다.

해당 영상은 13일 현재까지 틱톡에서 260만 회 이상의 조회수와 약 20만 회의 좋아요 수를 획득하는 등 틱톡 이용자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

카일리 제너의 이번 영상은 K-뷰티에 대한 글로벌 셀럽들의 관심이 기존의 ‘바르는 뷰티(스킨케어·디바이스)’ 중심에서 ‘먹는 뷰티(이너뷰티)’로 확장되고 있음을 보여주는 상징적 사례로 평가된다.

카일리 제너는 앞서 지난해 블랙프라이데이 기간 메디큐브의 K-뷰티 디바이스를 사용하는 모습으로 화제를 모은 바 있다. 이번엔 K-이너뷰티 제품을 루틴에 포함시키며 K-뷰티 전반을 일상 속 관리 방식으로 선택하고 있는 모습을 보여줬다.

푸드올로지 관계자는 “글로벌 뷰티 아이콘으로 손꼽히는 카일리 제너가 자신의 일상 루틴에 콜레올로지 컷팅 젤리를 선택한 것은 K-뷰티가 스킨케어를 넘어 이너뷰티 영역까지 전 세계인의 라이프스타일 전반으로 확장되고 있음을 보여주는 상징적인 사례”라며 “이번 사례를 통해 전 세계 소비자들에게 푸드올로지 제품의 매력과 K-이너뷰티의 경쟁력이 널리 알려질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

