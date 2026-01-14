“해외여행 3000만 시대”…여행지에서 청결 유지할 수 있는 위생용품은

라이온코리아는 해외 여행지에서도 청결하게 지낼 수 있도록 여행 파우치에 들어가는 작고 가벼운 위생용품을 소개했다.

14일 라이온코리아에 따르면 여행 중 꿉꿉한 빨래 냄새와 얼룩 제거가 필요할 때 집에서 세탁한 것과 같은 산뜻한 기분을 느끼고 싶다면 라이온코리아의 ‘비트 울트라 콤팩트 캡슐세제 X 텔레토비 써니브리즈향’을 추천한다. 소분이 쉬운 캡슐 제형이라 필요한 만큼만 가져갈 수 있다. 4kg 소량 빨래에 적합해 여행 기간 숙소에서 급히 세탁할 때 유용하다.

라이온코리아 제공.

항상 깨끗하게 손을 유지하고 싶으면 ‘아이! 깨끗해 휴대용 핸드워시’가 제격이다. 가방, 파우치는 물론 주머니에도 넣을 수 있는 50ml의 소용량 핸드워시로, 유해세균(대장균, 황색포도상구균)을 99.9% 제거하는 항균 효과를 갖췄다.

가벼운 얼룩이나 오염을 빠르게 닦아내야 할 땐 물티슈를 추천한다. ‘깨끗한나라 여행 포켓물티슈’는 가로 150mm x 세로 140mm 크기의 초미니 사이즈로 휴대가 간편하다. 패키지 디자인은 뉴욕·런던·파리·도쿄 등 전 세계 주요 도시를 테마로 해 여행의 설렘을 더해준다.

한편 올해도 해외여행 열기가 식지 않고 있다. 야놀자리서치 ‘2026년 아웃바운드 수요 예측 결과’에 따르면, 올해 해외여행 수요는 지난해 대비 2.6% 증가한 3023만 명으로, 역대 최대치를 기록할 것으로 예상된다.

