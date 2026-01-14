거침없는 코스피, 9일째 오르며 사상 최고치 또 경신

코스피가 14일 사상 처음으로 4,700선을 돌파해 장을 마쳤다.



이날 코스피는 전장보다 30.46포인트(0.65%) 오른 4,723.10에 거래를 마감했다.

코스피 지수가 사상 처음으로 4700선을 돌파한 14일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 종가가 표시되고 있다.

지수는 전장 대비 7.53포인트(0.16%) 떨어진 4,685.11로 출발했으나 이내 반등하며 4,700대 고지를 넘어섰다.



이후 다시 4,669.32까지 밀리는 등 널뛰기 장세를 보이다가 오후장 들어 오름폭을 키워 장중 고가에서 장을 끝냈다.



이로써 코스피는 9거래일 연속 상승했다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.8원 오른 1,477.5원을 나타냈다.



유가증권시장에서 기관은 6천18억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 4천322억원, 3천868억원을 순매도했다. 외국인은 5일 연속 '팔자'를 이어갔다.



기관은 코스피200선물시장에서도 1천323억원 매수 우위였다.



간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 하락했다.



다우존스30 산업평균지수는 전장보다 398.21포인트(0.80%) 내린 49,191.99에 거래를 마쳤다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 13.53포인트(0.19%) 떨어진 6,963.74에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 24.03포인트(0.10%) 밀린 23,709.87에 각각 장을 끝냈다.



미국 12월 소비자물가지수(CPI)가 무난한 수준으로 나왔지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 1년간 신용카드의 이자율 상한을 10%로 제한하는 방안을 추진한다는 소식에 JP모건(-4.19%) 등 은행주가 내리면서 지수를 끌어내렸다.

코스피가 14일 사상 처음으로 4,700선을 돌파해 장을 마친 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

국내 증시는 미국발 삭풍에 장 초반 잠시 흔들리는 듯 보였으나 점차 상승세를 되찾았다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]는 하락 출발했으나 장중 반등했다.



삼성전자는 1.96% 오른 14만300원, SK하이닉스는 0.54% 상승한 74만2천원에 거래를 마쳤다.



나머지 시가총액 상위종목 중 삼성바이오로직스[207940](1.00%), 현대차[005380](1.35%), SK스퀘어[402340](2.11%)는 올랐고, LG에너지솔루션[373220](-1.14%), 한화에어로스페이스[012450](-1.01%), HD현대중공업[329180](-4.65%)은 내렸다.



업종별로 보면 유통(2.85%), 건설(1.64%), 섬유·의류(1.80%) 등은 상승했고, 금속(-2.07%), 전기·가스(-3.24%) 등은 떨어졌다.



대신증권[003540] 이경민 연구원은 "코스피가 장 초반 미국 증시를 반영하며 등락이 나타났으나 기관 매수세가 확대되면서 상승 전환했다"며 "9거래일 연속 상승에 대한 피로감과 가격 부담을 이겨내고 실적 시즌에 대한 기대감 속 순환매가 전개됐다"고 분석했다.



코스닥 지수는 전장보다 6.80포인트(0.72%) 떨어진 942.18에 장을 마감했다.



지수는 전장 대비 2.05포인트(0.22%) 오른 951.03으로 출발해 장 초반 박스권에서 등락하다가 약세로 돌아섰다.



코스닥 시장에서 개인은 4천239억원을 순매수한 반면에 외국인과 기관은 각각 2천740억원, 1천555억원을 순매도했다.



알테오젠[196170](-2.20%), 에코프로비엠[247540](-3.73%), 에코프로[086520](-3.19%), 에이비엘바이오[298380](-1.54%)는 하락했고, 레인보우로보틱스[277810](1.21%), HLB[028300](0.96%)는 상승했다.



이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 22조7천354억원, 8조7천926억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 12조7천440억원이다.

