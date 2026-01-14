장원영, 숨겨둔 복근 '슬쩍'…샤넬 산하 브랜드 'BARRIE' 첫 화보

얼루어 코리아(Allure Korea)

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 마른 몸매 속 의외의 복근을 드러내 시선을 집중시켰다.

패션 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea)는 14일 자사의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 장원영의 2월호 5종 커버 화보 사진을 공개했다.

장원영이 착용한 옷은 샤넬 그룹 산하의 스코틀랜드 하이엔드 명품 패션 브랜드 'BARRIE'(베리) 제품으로, 그녀가 해당 브랜드의 앰배서더로 선정된 이후 처음 선보이는 화보다.

사진 속 장원영은 캐시미어 보닛 햇이나 청청 투 피스 셋업으로 깜찍함과 단정함을 오가는 매력을 선보였다.

그런가하면 다양한 패턴이 줄무늬로 가미된 상하의와 검은 뿔테 안경을 쓴 모습에서는 시크하면서도 성숙한 매력을 물씬 풍겼다.

특히, 살짝 들어올린 옷 사이로 보이는 11자 복근이 시선을 사로잡는다.

장원영은 아이돌 중에서도 유독 날씬하고 호리호리한 '슬렌더'(Slender) 몸매의 대표주자로, 복근까지 공개해 건강미도 놓치지 않은 그녀의 완벽한 자기관리 면모가 엿보인다.

장원영은 앰배서더 발탁 이후 첫 화보 촬영에 "배리는 편하면서도 예쁘고, 예쁘면서도 시크한 매력이 있는 옷이라서 너무 좋았다"며 가장 좋아했던 의상도 꼽았다.

해당 인터뷰와 더 많은 화보 사진은 얼루어 코리아(Allure Korea) 2월호에서 확인할 수 있다.

