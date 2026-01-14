강원조달청, ‘2025 우수조달기업’에 한경 이텍∙덕산케미칼 선정

강원조달청은 14일 청사에서 지역경제 활성화와 공공조달 발전에 기여한 주식회사 한경 이텍, 덕산케미칼을 ‘2025년 하반기 지역 우수조달기업’으로 선정하고 조달청장 표창장을 전수했다고 밝혔다.

이경원 강원조달청장이 14일 한경 이텍과 덕산케미칼을 2025년 하반기 지역 우수조달기업으로 선정했다. 강원조달청 제공

이번에 선정된 한경 이텍은 수처리기기와 설비를 전문적으로 생산하는 기업이다. 다수 기술인증과 특허를 바탕으로 제품 성능과 품질을 꾸준히 개선해왔다.

특히 현장 중심 기술개발을 통해 공공시설 운영 전반의 효율성을 높이는데 주력하면서 지역을 대표하는 유망기업으로서 성장하고 있다.

덕산케미칼은 도막형바닥재와 미끄럼장지포장재 등을 생산하는 기업이다. 안전성과 내구성이 중요한 공공시설에 적합한 제품을 지속적으로 개발해왔다. 나라장터 종합쇼핑몰 등 안정적 공공조달 판로를 통해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 힘을 보태고 있다.

이경원 강원조달청장은 “앞으로도 우수한 지역기업이 공공조달시장을 통해 안정적으로 판로를 확대하고 지속적으로 성장할 수 있도록 제도적 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

