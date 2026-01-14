한동훈 "제명은 또 다른 계엄 선포…장동혁이 날 찍어내려는 것"

국민의힘 한동훈 전 대표는 14일 '당원게시판 사태'를 이유로 당 윤리위가 자신에 대해 제명 결정을 한 것을 두고 "계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것"이라고 비판했다.



한 전 대표는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다. 국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다"며 이같이 말했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 중앙윤리위원회의 자신에 대한 제명 결정과 관련해 입장을 밝히기 위해 발언대에 올라 있다.

그는 재심 신청 여부에 대한 질문에 "윤리위가 이미 답은 정해놓은 상태 아니겠나. 그런 윤리위에 재심을 신청하는 게 무슨 의미가 있을지 모르겠다"며 "윤리위 결정은 이미 결론을 정하고 꿰맞춘 요식행위다. 재심 신청 생각은 없다"고 답했다.



또 "장동혁 대표가 이호선(당무감사위원장), 윤민우(윤리위원장) 같은 사람을 써서 이런 결론을 낸 것"이라고 했다.



그는 윤리위가 이날 두 차례에 걸쳐 결정문 내용을 정정한 것을 거론, "윤리위는 어제 낸 핵심 내용을 두 번에 걸쳐 바꾸고 있다. 그렇게 바꾸면서도 제명하겠다고 한다"고 비판했다.



윤리위 결정에 대한 가처분 신청 여부에 대해선 "지난 계엄을 막은 마음으로 국민, 당원과 함께 최선을 다해 막겠다"고 언급하면서 가능성을 열어뒀다.



독립기구인 윤리위의 결정이라는 당 지도부 입장에 대한 질문엔 "그렇지 않다는 것을 우리 모두 안다. 장 대표 스스로 방송에 나와 이호선, 윤민우가 말하는 똑같은 얘기를 한다"며 "(이제) 조작이 드러나니 내용은 본질이 아니라고 말을 바꾼다"고 지적했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝히기 위해 국회 소통관으로 향하고 있다.

그러면서 "솔직해지자. 이 문제는 장 대표가 계엄을 막은 저를 찍어내기 위한 일을 하는 것"이라고 주장했다.



이어 윤리위가 결정문에서 윤리위원에 대한 당내외 공격 때문에 신속히 징계를 결정했다는 취지로 밝힌 데 대해선 "혹시 윤리위원장이 계엄의 핵심인 여인형 방첩사에 깊이 관여하고 가족이 그런(관여한) 부분이나, 아니면 김상민 전 검사처럼 국가정보원장 특보로 근무한 경력 때문에 그런 것이라면 그것은 공개된 경력이다. 또 김건희 여사에 대한 낯 뜨거운 찬양도 본인이 공개한 글"이라고 꼬집었다.



그는 윤리위에서 징계 심사 회부 사실을 통지받거나 출석 요구를 받았느냐는 물음엔 "엊그제 저녁 무렵 모르는 번호로 윤리위에 회부됐다는 통지 문자가 왔고 다음 날 나오라는 얘기였다. 그것을 확인한 것은 어제"라고 했다.



그는 "통상 소명 기회는 1주일, 5일 전에 주는데 이렇게 중대한 사안을 하루 전에 얘기해놓고 다음 날 나오라고 하고 그다음 날 전직 당 대표를 바로 제명 결정하는 것은 결론을 정해놓고 하는 것"이라며 "심각한 절차적 위법"이라고 주장했다.

국민의힘 한동훈 전 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련한 기자회견을 마친 뒤 의원들과 회견장을 빠져 나오고 있다.

앞서 윤리위는 한 전 대표 가족이 연루된 당게 사태를 '여론 조작'으로 규정하고 최고 수위인 제명 결정을 내렸다.



한 전 대표의 회견에는 친한계로 분류되는 김형동·배현진·박정훈·정성국·고동진·유용원 의원과 윤희석 전 대변인 등이 배석했다.



지지자 수십명도 기자회견장을 찾아와 '한동훈 화이팅' 구호를 외치기도 했다.

<연합>

