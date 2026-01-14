여수서 승용차와 충돌한 탱크로리, 5m 아래 철길 추락… “인명피해 없어”

전남 여수에서 탱크로리 차량이 승용차와 충돌한 뒤 수미터 아래 철길로 추락하는 사고가 발생했다. 자칫 대형 열차 사고로 이어질 뻔했으나, 다행히 운행 중인 열차가 없어 인명 피해는 발생하지 않았다.

철로에 떨어진 탱크로리 차량. 연합뉴스

14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시 42분쯤 전남 여수시 중흥동의 한 삼거리에서 직진하던 탱크로리 차량과 좌회전하던 승용차가 충돌했다.

이 사고의 충격으로 탱크로리 차량이 도로 옆으로 밀려나면서 약 5m 높이 언덕 아래에 위치한 철길로 추락했다. 사고 직후 탱크로리 운전자는 자력으로 차량을 탈출했으며, 승용차 운전자 등 관련자들 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

사고 현장이 열차가 지나는 철로 위였다는 점에서 추가 사고 우려가 컸으나, 사고 당시 해당 구간을 지나는 열차가 없어 2차 피해 등 대형 참사는 면할 수 있었다.

경찰은 신호등이 없는 교차로에서 두 차량이 서로를 미처 발견하지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

