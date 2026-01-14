韓, CPTPP 가입 추진 의사 재확인…日은 수산물 식품안전 설명

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담에서 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제와 일본 수산물 수입 문제가 다뤄졌다고 위성락 국가안보실장이 밝혔다.

위 실장은 14일 일본 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 전날 한일 정상회담 결과와 관련해 이같이 설명했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다.

우선 한국이 후쿠시마현을 비롯한 일본 일부 지역 수산물 수입을 규제하는 문제에 대해 "식품 안전에 대한 일본 측의 설명이 있었다"며 "저희(한국 측)는 이 설명을 청취했다"고 소개했다.

CPTPP 가입 이슈에 대해선 "한국이 가입을 추진하겠다는 의사를 재확인했다"며 "향후 실무부서 간 협의가 더 필요한 문제로 보인다"고 전했다.

그러면서 "한국의 기본적인 접근 방향을 얘기했고, 긍정적인 톤으로 논의가 됐다"고 덧붙였다.

CPTPP는 아시아·태평양 지역 국가들이 결성해 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)이다. 회원국은 일본·캐나다·호주 등 12개국이며 한국도 가입을 추진하고 있다.

이 대통령은 방일 직전 NHK와 가진 인터뷰에서 "이번 한일 정상회담에서 일본 수산물의 수입 문제가 중요한 의제가 될 가능성이 크다"며 "CPTPP 가입에 있어 일본의 협조를 얻기 위해 이 사안(수산물)도 중요한 의제"라고 말하기도 했다.

위성락 국가안보실장이 14일 일본 오사카에 마련된 대한민국 프레스센터에서 한일 정상회담 관련 주요성과 브리핑을 하고 있다.

한편 위 실장은 "이번 회담을 통해 과거사와 관련한 인도주의적 차원의 협력을 강화하기로 했다"며 이를 주요 성과로 소개했다.

일례로 양국이 조세이 해저탄광의 유골 DNA 감정에 협력하기로 한 것과 관련해 위 실장은 "이 문제는 회담 과정에서 다카이치 총리가 주요 현안 가운데 첫 번째로 제기한 이슈이기도 하다"고 설명했다.

다만 위 실장은 이번 회담에서 독도 관련 논의는 이뤄지지 않았다고 밝혔다.

동북아 정세에 대해서는 "한미일 협력 강화는 물론 한중일 3각 협력 강화에 대한 문제도 거론됐다"면서도 중일관계가 언급됐느냐는 질문엔 "특정국을 향한 논의가 있었던 것은 아니다"라고 선을 그었다.

공급망 논의와 관련해선 "안정적 공급망 구축에 협력하자는데 공감대를 이뤘다"고 전했다.

그러나 '중국을 의식해 일본과의 공급망 협력에 대한 언급을 공동언론발표 등에서는 제외했느냐'는 질문에는 "답할 필요가 없다고 생각한다"며 "공급망은 중요한 문제인 만큼 여러 나라와 협력하는 것이고 중국과도 협력을 논의하고 있다"고 했다.

<연합>

