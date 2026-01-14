"최대 80% 할인"...무신사 키즈, 신학기 책가방 기획전

무신사에서 운영하는 ‘무신사 키즈’가 14일 새학기 시즌을 앞두고 국내외 대표 키즈 브랜드들의 책가방을 한데 모아 기획전을 펼친다.

오는 24일까지 진행되는 이번 ‘2026 무신사 키즈 책가방 페스티벌’은 신학기 준비 기간 중에 가장 수요가 높은 책가방 카테고리를 중심으로 아우터, 패션, 신발 등의 키즈 패션 아이템을 최대 80% 할인 혜택으로 제공한다.

무신사 키즈는 이번 페스티벌에서 신입생 책가방 라인업을 비롯해 200여개 키즈 브랜드의 4000여개 아이템을 이용한 신학기 ‘입학식 코디’ 스타일링을 제안한다.

특히 행사 기간에 12개 인기 브랜드의 대표 상품을 활용하여 감도 높은 화보도 선보인다. 화보에는 △내셔널지오그래픽 키즈 △노스페이스 키즈 △디스커버리 키즈 △마리떼 키즈 △베네통 키즈 △빈폴 키즈 △아이스비스킷 △엠엘비 키즈 △캉골 키즈 △타미힐피거 키즈 △플레이키즈프로 △휠라 키즈 등이 참여했다.

고객을 위한 다채로운 할인 혜택도 마련됐다. 전체 고객에게 15% 할인 쿠폰을 지급하고, 매일 오전 11시부터 선착순 1만 명에게 장바구니 7% 할인 쿠폰을 증정한다.

무신사 관계자는 “신학기 시즌은 키즈 패션 시장에서 학부모와 아이들의 관심이 가장 높은 시기인 만큼, 고객들이 선호하는 브랜드의 핵심 상품을 한눈에 볼 수 있도록 구성했다”라며 “책가방뿐만 아니라 다양한 키즈 아이템을 합리적인 가격에 만날 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

‘2026 무신사 키즈 책가방 페스티벌’에 관한 자세한 내용은 14일 오전 11시부터 무신사 앱에서 확인할 수 있다.

