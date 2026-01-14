與 "尹, 사형 구형 순간에도 웃음…국민 우습게 알아" 맹비난

더불어민주당은 14일 윤석열 전 대통령이 사형 구형에도 사과·반성하지 않았다면서 비판을 이어갔다.



정청래 대표는 이날 충남 최고위원회의에서 윤 전 대통령에 대한 구형과 관련, "윤석열은 끝내 반성하지 않았다"며 "일말의 양심조차 없는, 참으로 비겁하고 뻔뻔한 사람"이라고 말했다.

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 변호인들과 대화하며 웃고 있다. 서울중앙지법 제공

한병도 원내대표는 "윤석열은 최후진술에서 '근현대사에서 가장 짧은 계엄을 내란으로 모느냐'고 항변했다"며 "국민의 대표기관인 국회를 군대로 짓밟는 범죄가 시간이 짧다고 용납될 수는 없다"고 지적했다.



그는 "더 경악스러운 것은 사형 구형 순간 웃음을 짓는 태도였다"며 "법정을 조롱하고 국민을 우습게 아는 오만함이 왜 내란을 저질렀는지 증명한다"고 비판했다.



문금주 원내대변인도 논평을 통해 "사형을 구형받는 순간에도 웃음을 보인 태도는 반성의 부재를 넘어 국민과 사법부를 노골적으로 조롱한 행위"라며 "헌정을 파괴하고도 죄의 무게를 느끼지 못하는 자라면 그 존재 자체가 최고형의 불가피성을 입증한다"고 했다.



이어 "어떤 감형도, 어떤 관용도 허용돼선 안 된다. 감형은 헌정 파괴에 대한 묵인이자 내란에 대한 공범 선언과 다름없다"며 재판부에 경고했다.



박지원 의원은 SBS 라디오에서 "반성도 사과도 없고 전부 부하들한테 (책임을) 넘기고, 자기변명하고, 또 사형을 구형하니 씩 웃었다"며 "저런 추잡한 인간이 우리를 이끌었다고 생각하면 통탄스럽다"고 말했다.



권칠승 의원도 KBS 라디오에 출연, "(윤 전 대통령은) 어제도 호소용 계엄이다, 메시지 계엄이다, 계몽령이다, 이런 얘기를 줄기차게 했다. 국민 입장에서 도저히 납득할 수도, 용서할 수도 없는 일"이라고 비판했다.

<연합>

