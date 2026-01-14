“원폭 피해자 위해”… 전북도, 1세대에 생활지원 수당 월 5만원

전북도가 일본 히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄으로 피해를 보고 도내에 거주 중인 원폭 피해자 1세대를 대상으로 올해부터 생활지원수당을 지급한다고 14일 밝혔다.

이번 지원은 지난해 10월 제정된 ‘전북특별자치도 원자폭탄 피해자 지원을 위한 조례’에 따른 것으로, 고령의 원폭 피해자들이 겪는 생활 부담을 완화하고 복지 수준을 높이기 위해 마련됐다.

지원 대상은 신청일 기준 전북에 주민등록상 주소지를 둔 원폭 피해자 1세대 13명이다. 수당은 월 5만원이며, 분기별로 15만원씩 연 4회 지급한다. 연내 신청할 경우 1월분부터 소급 적용된다.

신청은 대상자의 주민등록상 주소지 관할 보건소에서 가능하며, 대부분 고령인 점을 고려해 최초 신청 시에는 보건소에서 직접 대상자를 방문해 신청·접수를 진행할 예정이다.

전북도 관계자는 “원자폭탄 피해자 대부분이 고령으로, 지속적인 사회적 관심과 지원이 필요한 상황”이라며 “이번 지원 수당이 생활 안정과 복지 향상에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

