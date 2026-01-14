임성근 "팀전 지면 빌런 될 뻔…이겨서 좋은 평가"

'흑백요리사'에 나온 임성근 셰프가 흑백 팀전을 떠올리며 압도적으로 이기게 돼 현재 좋은 평가를 받고 있다고 했다.

임성근은 14일 자신의 유튜브 채널에 넷플릭스 예능프로그램 '흑백요리사:요리 계급 전쟁' 시즌2 뒷이야기를 얘기하며 "팀전에서 잘못됐으면 내가 빌런되는 거고, 그나마 압도적으로 이겨서 좋은 평가를 받고 있다"고 말했다.

임성근을 이른바 '오만소스좌'로 만들어준 팀전 소스에 대해서는 "처음에는 마늘 소스를 하려고 했다. 식재료를 가지러 갔는데 아무리 봐도 마늘이 한 2㎏ 밖에 안 되더라. 부족한 거다. 그래서 봤더니 홀그레인 머스터드 소스가 있었다. 그걸 보는 순간 바뀌었다. 오리엔탈 드레싱과 마늘 소스를 혼합하기로 했다"고 설명했다.

임성근은 '흑백요리사' 중 자신은 소스를 5만 가지 정도 만들 수 있다고 해 화제가 됐다.

그는 "사실 그때 누가 소스를 하겠다 나서겠나. 잘못되면 다 제 탓인데. 나는 아니까. 미친놈이니까 했다"고 말했다.

이어 "주제가 참외니까, 참외씨를 태자라고 하는데 태자를 갈아 넣었더니 향도 나면서 소스가 너무 부드럽더라. 10분 뒤에 또 먹으니 더 맛있더라. 마늘에서 맛이 우러나서"라고 했다.

그는 "마늘 22㎏을 다 가져왔다. 마늘 다지는게 일이니까 후덕죽 상무님한테 '상무님, 오징어 잡고 계시니까 칼 좀 쓸게요' 했다. 최유강 셰프한테도 '최 셰프, 칼 좀 줘. 같이 쓸게' 해서 받았다"고 말했다.

임성근은 "남의 칼을 막 갖다 쓰는 사람이 어딨냐. (허락을 받았다)"고 했다.

<뉴시스>

