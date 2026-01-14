사주 본 이민정 "젊을 때 결혼하지 말라고…자녀계획 없어"

배우 이민정이 과거 사주를 봤을 때 일찍 결혼하지 말라는 말을 들었다고 말했다.

그는 지난 13일 개인 유튜브 채널에 올린 영상에서 사주를 보러 갔다.

이민정은 "활동 시작 3년 전에 사주를 봤는데 역술가가 스무살 초반에 결혼하지 말라고 했었다"고 했다.

그는 "남편이 되게 잘생겼다고 했었다"며 "그래서 제가 전 잘생긴 사람을 그렇게 좋아하진 않는다고 말했다"고 덧붙였다.

이에 역술가는 "민정님이 옛날엔 배울 점이 있는 남자를 좋아해서 애송이 같은 남자는 못 만났을 거다. 한결 같고 알기 쉬운 사람이라 이병헌과 결혼했을 것"이라고 말했다.

그는 "시기로 보면 23살에 남자한테 상처받지 않았냐"며 "2006년 초에 만나서 2007년 초에 (이병헌과) 헤어졌을 것"이라고 했다.

역술가는 "2022년도에 둘째 계획을 마음 먹지 않았냐. 이제 자녀는 마지막일 거다"라고 말했다.

이민정은 "이제 자녀 계획이 없다"며 "대운이 들어와있다니까 마냥 기분이 좋다"고 했다.

<뉴시스>

