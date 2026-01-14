“소소한 자유 그리워”…22세 한인 청년, 연봉 4억 포기한 사연

미국 뉴욕의 인공지능(AI) 스타트업에서 연봉 30만달러(약 4억4000만원)를 받던 22세 한인이 퇴사한 사연이 알려져 화제다.

12일(현지시간) 인디언익스프레스 등 외신은 AI 스타트업 ‘클루엘리’(Cluely)의 최고마케팅책임자(CMO)인 다니엘 민씨가 지난 10일 인스타그램에 올린 영상을 통해 퇴사 결심을 밝혔다고 보도했다.

민씨는 펜실베이니아대 와튼스쿨에서 마케팅·운영관리를 전공한 뒤 지난해 5월 21세의 나이로 클루엘리에 합류했다. 당시 그는 코딩 능력이 없었지만 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 관련 역량을 인정받아 입사 제안을 받았다고 설명한 바 있다.

다니엘 민 인스타그램 캡처

민씨는 이번 결정을 “충동적 선택이 아닌 신중한 판단”이라고 강조했다. 그는 성과 압박과 빠른 작업 속도를 강요하는 환경이 입사 후 몇 달 만에 자신의 삶에 영향을 주기 시작했다고 말했다.

영상에서 그는 “21세라면 하루 12시간 일하는 것이 당연하다고 생각했다”며 “하지만 친구들과 저녁을 먹거나 열두 살 남동생의 생일을 챙겨주는 등의 작은 자유가 금세 그리워졌다”고 밝혔다. 초기에는 일이 재미있었지만 시간이 지나며 단조로워졌다고도 덧붙였다.

이 변화는 회사 내부에서도 감지됐다. 창업자이자 최고경영자(CEO)인 로이 리는 그에게 면담을 요청했고, 민씨는 그 자리에서 “퇴사를 고민해왔다”고 털어놨다면서 “용기를 내 말을 꺼냈고 감정이 북받쳐 눈물을 흘렸다”고 고백했다. 그는 “로이만큼 나를 챙겨준 사람은 없었지만, 이곳이 내가 오르고 싶은 사다리가 아니라는 사실을 깨달았다”고 말했다.

민씨는 지난해 10월 미 경제매체 비즈니스인사이더 기고에서도 클루엘리의 업무 강도를 언급한 바 있다. 당시 그는 “직원들은 눈을 뜨는 순간부터 잠들 때까지 일해야 한다는 분위기”라며 “지금은 즐겁지만 지속 가능한 환경은 아니다”라고 평가했다.

민씨 영상은 온라인에서 화제를 모았다. 누리꾼들은 “고연봉보다 삶의 균형을 택한 용기”, “앞으로의 행보가 더 궁금하다”, “때로는 보상을 내려놓는 선택도 필요하다” 등의 반응을 보였다.

한편 클루엘리는 시험·면접·영업 상황에서 즉각 답변을 제공하는 AI 서비스를 운영하고 있다. 연간 매출은 300만달러(약 45억원) 이상으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지