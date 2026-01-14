예지원, 소개팅 나갔다가 죽을 뻔한 사연…“눈 떠보니 구급차”

배우 예지원이 과거 소개팅을 준비하다 겪은 사고와 당시 트라우마를 고백했다.

예지원은 13일 공개된 배우 서유정의 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’에 게스트로 출언했다.

영상에서 서유정이 결혼 의향을 묻자, 이에 예지원은 “(결혼 생각이) 있는데 때를 놓쳤다. 다산의 때를 놓쳤다”라며 아쉬움을 드러냈다.

예지원은 젊은 시절 소개팅에 대한 기대가 컸다고 밝혔다. 그는 “어릴 때 소개팅하는 걸 되게 좋아했다. 내 기억으로는 얼굴이 알려진 다음에 소개팅을 해본 적이 없다. 만화책을 많이 봐서 운명적인 사랑을 믿었는데, 그건 몇몇 사람에게만 일어나는 일이더라”라고 말했다.

그러면서 소개팅을 하려다가 사고를 당한 기억을 언급했다. 예지원은 “친한 언니 중에 소개팅을 시켜주려고 많이 노력해준 언니가 있었다. 그때가 늦겨울이라 옷을 두껍게 입고 짐도 있는 상태에서 택시를 탔다. 그런데 내리다가 뭔가가 택시 문에 꼈고, 돌아본 게 마지막 기억이다”라고 말했다.

이어 “그런 다음에 정신을 잃었다. 택시에 끌려간 거다. 눈을 떴는데 구급차 안에 있었다”고 덧붙였다. 그는 사고 당시 머리를 크게 다쳤다며 “머리 뒤를 다 꿰맸다. 대학교 앞에서 사고가 났는데 후문이었으면 죽을 뻔했다. 정문이라 안 죽은 것”이라고 말했다.

서유정이 “택시 기사가 어떻게 그걸 모를 수 있냐”고 놀라자 예지원은 “당연히 모른다. 아주 얇은 끈이 낀 거다. 그 아저씨 잘못이 아니다”고 설명했다.

예지원은 “그 일만 없었어도 처음에 마음먹었던 대로 소개팅을 어마어마하게 많이 하려고 했는데, 사고 이후 마음을 접었다. 그때의 트라우마가 있다. 선보지 말라는 하늘의 계시인가 싶었다”고 말했다.

