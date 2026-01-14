'68피자'와 '15핫도그', 그게 뭐예요? [수민이가 궁금해요]

롯데마트는 오는 15일 전 점포에서 ‘68피자’, ‘15핫도그’를 출시한다고 14일 밝혔다.

제품명은 6800원 피자, 1500원 핫도그를 뜻한다. 각 상품은 정오, 오후 5시 하루 두 차례 판매된다. 피자는 25∼50개(점포별 상이), 핫도그는 60∼100개 한정 판매한다.

68페퍼로니피자. 롯데마트 제공

롯데마트는 가격을 낮추기 위해 원물을 대량으로 매입하고 제조 과정도 단순화했다.

피자는 ‘68불고기피자’와 ‘68페퍼로니피자’ 등 2종이다. 가로 25cm·세로 15cm 크기의 타원형 형태다. 냉동 상태로 입고해 점포에서 가열만으로 제조한 뒤 판매할 수 있게 했다. 치즈·밀가루·페퍼로니·불고기 등 주 원재료는 대량 매입을 통해 판매가를 낮췄다. 온라인 주문 접수를 병행해 적정 생산량을 유지하고, 폐기를 최소화해 운영을 효율화했다.

‘15핫도그’는 빵, 소시지, 피클, 양파 등 필수 원재료만으로 구성했다. 속재료는 손질된 상태로 들여와 인건비 효율을 높였다.

(왼쪽부터) 68페퍼로니피자·요리하다 15핫도그. 롯데마트 제공

롯데마트는 15일부터 21일까지 초밥, 치킨 등 주요 델리 할인 행사도 진행한다.

이채현 롯데마트·슈퍼 델리개발팀 MD(상품기획자)는 “외식과 배달 물가 부담이 커지는 상황에서 매장에서 바로 즐길 수 있는 가성비 델리 상품에 대한 고객 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “앞으로도 가격 체감도가 높은 먹거리 중심으로 상품 출시와 할인 프로모션을 지속 진행해 장바구니 부담을 줄여 나가겠다”고 말했다.

롯데마트는 한파에도 안정적인 품질의 채소를 제공하기 위해 스마트팜에서 재배한 깻잎과 오이를 선보인다.

롯데마트는 오는 21일까지 ‘내일농장 깻잎(40g)’과 ‘스마트팜 오이(개)’를 각 1990원, 1190원에 판매한다. 또 ‘스마트팜 오이(5입·봉)’ 구성으로 6990원에 선보인다.

‘내일농장 깻잎’은 충남 금산에 위치한 약 5000㎡(약 1510평) 규모의 스마트팜 농가에서 수확한 채소다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지