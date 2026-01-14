“월세만 직장인 연봉 수준”… 강남 4000만원 월세집 어디?

서울에서 1000만원이 넘는 월세거래가 1년새 12.6% 증가한 것으로 나타났다. 전세매물이 감소되며 대출 규제가 강화되면서 ‘전세의 월세화’가 가속화되고 있다.

서울 강남구 에테르노 청담 전경. 뉴시스

14일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 2025년 서울에서 신규 계약된 1000만원 이상 월세거래는 205건으로 전년(182건) 대비 12.6% 증가했다.

지역별로는 △용산구 66건 △서초구 48건 △성동구 39건 △강남구 35건 등으로 확인됐으며, 지난해 서울에서 가장 비싼 월세거래는 4000만원으로 강남구와 성동구에서 나왔다.

청담동 ‘에테르노청담’ 전용면적 231㎡는 지난해 11월 보증금 40억원, 월세 4000만원에 계약됐고, 성수동1가 ‘갤러리아포레’ 전용 241㎡도 지난해 6월 보증금 1억원, 월세 4000만원에 거래됐다.

갤러리아포레와 같은 성수동에 위치한 ‘아크로서울포레스트’ 전용 200㎡는 지난해 3월 보증금 5억원, 월세 3000만원에 신규 계약이 체결됐다.

이 외에도 용산구 ‘나인원한남’과 ‘한남더힐’, 서초구 ‘래미안원펜타스’ 등에서 2000만원이 넘는 초고가 월세 계약이 맺어진 것으로 나타났다.

서울의 초고가 월세거래는 빠르게 늘고 있다. 5년 전인 2020년만 해도 초고가 월세는 단 한건에 불과했지만 △2021년 52건 △2022년 135건 △2023년 160건 △2024년 182건 △2025년 205건 등으로 증가했다.

이 가운데 아파트 월세시장은 대출규제 강화와 전세의 월세화 현상 등으로 가격이 가파르게 상승하고 있다.

KB부동산에 따르면 2025년 12월 서울 아파트 월세지수는 131.2로 관련 통계 작성 이후 최고치를 기록하며 매달 역대 최고 기록을 경신 중이다.

서울 아파트 임대차 시장에서 월세가 차지하는 비중도 점차 확대하고 있다. 국토교통부 주택통계에 따르면 2025년(1~11월) 서울 아파트 월세 비중은 44.3%다. 서울 아파트 월세 비중은 2023년 42.2%에서 2024년 42.7%, 지난해 44.3%까지 상승했다.

올해도 정부의 가계대출 관리 기조에 따른 대출규제가 이어질 가능성이 높아 전월세가 상승 압력은 한층 높아질 전망이다.

특히 서울은 임대차 시장에서 공급을 담당하는 입주물량이 전년 대비 30% 이상 감소할 예정이어서 전월세가 상승에 따른 주거비 부담도 커질 것으로 보인다.

