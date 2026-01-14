전국 구름 많다가 차차 흐려져…빙판 등 주의 [오늘날씨]

지난 13일 서울 중구의 한 골목에서 시민들이 빙판길을 걷고 있다. 뉴시스

수요일인 14일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 낮아 매우 춥겠고, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -8.9도, 인천 -8.5도, 수원 -9.7도, 춘천 -15.2도, 강릉 -4.6도, 청주 -6.2도, 대전 -7.0도, 전주 -5.5도, 광주 -3.5도, 제주 2.3도, 대구 -4.1도, 부산 -1.6도, 울산 -3.1도, 창원 -1.4도 등이다.

낮 최고기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 2도, 춘천 -1도, 강릉 6도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 9도, 제주 14도로 예상된다.

전국에 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 흐려지겠고, 늦은 오후부터 경기 북부와 강원 북부 내륙·산지에, 밤에는 그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지, 충북 중·북부에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리거나 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

건조특보가 발효된 강원 동해안과 경상권을 중심으로는 대기가 매우 건조하고, 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있으니 산불과 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 0.5~2.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지