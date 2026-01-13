“조세이 탄광 희생자 DNA 감정 추진”… 한·일 정상 공동언론발표

이재명 대통령은 13일 일본 나라현에서 열린 한·일 정상회담에서 양국 정상 간에 조세이탄광 유해 관련 협력 합의가 이뤄졌다고 밝혔다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담장에서 공동언론발표를 마친 뒤 함께 이동하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담 후 진행한 공동언론발표에서 “지난 1942년 일본 우베시 조세이탄광에서 183명의 한국인과 일본인이 수몰·사망한 사고가 있었고, 80여년이 지난 작년 8월에서야 유해가 처음으로 발굴된 바 있다”며 “(이날 정상회담에서) 양국은 동 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 하고, 구체 사항에 대해서는 당국 간 실무적 협의를 진행하기로 했다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이루어낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각한다”고 했다.



한·일 양국이 조세이탄광 유골 DNA 감정과 관련해 협력을 진전시키기로 한 것과 관련해 요미우리신문은 “일본 정부는 (발굴된) 유골이 한국 유족과 DNA가 일치하는지 전문 업체에 감정을 의뢰하고, 일부는 한국 업체에 위탁하는 방안도 검토할 예정”이라고 복수의 정부 관계자의 말을 인용해 보도했다.



신문은 “혈연관계가 특정됐을 때는 유족에게 유골을 반환하는 것이 목표”라며 “일본 정부는 과거의 아픔에 다가서서 미래지향적 관계를 지향하는 메시지로 삼으려는 의도”라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지