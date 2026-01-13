트럼프가 극찬한 김정관 “한전·한수원 정말 이럴래” 질타

김정관 산업통상부 장관이 지난 8일 산하 기관 업무보고에서 한국전력과 한국수력원자력의 원전 수출 공사비 갈등을 강하게 질책한 것으로 드러났다. 김 장관은 모기업과 자회사인 한전과 한수원이 공사비 정산 문제를 두고 비싼 소송 비용까지 불사하며 분쟁하는 것을 엄하게 꾸짖으며 원전 수출 관련 업무를 조정하겠다는 의지를 피력했다고 한다.

김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026년 한국공학한림원 신년하례식에서 축사를 하고 있다. 산업통상부 제공

산업부는 13일 정부세종청사에서 공공기관 업무보고 관련 브리핑을 열고 지난 8∼12일 총 4회에 걸쳐 김 장관 주재로 진행한 25개 산하 공공·유관기관 대상 업무보고 내용을 설명했다.

산업부에 따르면, 김 장관은 지난 8일 가스·원전 수출 업무 관련 1회차 업무보고에서 한전과 한수원의 갈등 상황을 거론하며 크게 질책했다.

양기욱 산업부 원전전략기획관은 “(김 장관이) 이 분쟁 사례를 굉장히 엄중하게 경고하고 또 질책했다. ‘국민들 보는 눈이 매우 차갑다. 원전 시장이 계속 확대되는데, 한전·한수원 내부에 불협화음이 있는 것에 대해 굉장히 우려스럽다’고 했다”고 전했다.

김 장관은 한전·한수원에 전향적으로 갈등 상황을 빨리 해소하라고 주문한 것으로 알려졌다.

한전과 한수원은 2009년 약 22조6000억원 규모로 수주한 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 과정에서 생긴 1조원대 추가 공사비 정산을 놓고 런던국제중재법원(LCIA)에서 중재를 진행하고 있다.

총 4기로 구성된 바라카 원전은 2021년 1호기를 시작으로 2024년 4호기까지 차례대로 상업 운전에 들어갔으며 현재 발주처와 주계약자인 한전이 종합준공을 선언하기 위한 최종 정산 작업을 진행 중이다.

이 과정에서 추가 비용을 놓고 모기업과 자회사인 한전과 한수원이 이례적으로 국내외 대형 로펌을 동원해 국제중재까지 나서면서 법적 다툼을 벌이고 있다. 이에 김 장관이 ‘영국까지 가 국부를 유출하면서 너무 많은 돈을(법률 비용 등으로) 쓰고 집안싸움을 벌이고 있다’고 질타한 것이다.

김 장관은 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령한테서 공개적인 칭찬을 들은 바 있다. 트럼프 대통령은 지난해 10월 말 경주 아시아 태평양 경제협력체(APEC) CEO 서밋 연설에서 “김정관 산업통상자원부 장관은 훌륭한 분이자 아주 까다로운 협상가”라면서 “조금 능력이 부족한 사람을 만났으면 좋았을 것”이라며 한국 측 대표로 한·미 관세 협상을 이끈 김 장관의 협상력을 높이 평가했다.

