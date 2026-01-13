쉬는 날 목욕탕서 심폐소생술로 심정지 환자 목숨 구한 경찰관

경찰관이 쉬는 날 목욕탕에 갔다가 심정지 환자를 발견하고, 심폐소생술(CPR)로 환자의 귀중한 목숨을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

13일 부산경찰청에 따르면 부산 금정경찰서 서금지구대 소속 강택중 경감(사진)은 쉬는 날이던 지난 11일 오후 4시20분쯤 동네 목욕탕을 찾았다가 응급환자를 발견했다. 당시 열탕에서 머리가 절반가량 물에 잠긴 채 옆으로 엎드린 자세로 움직임이 없던 70대 A씨는 의식이 없고, 호흡이 멈춘 상태였다.

강 경감은 즉시 주변 이용객들과 함께 A씨를 욕탕 밖으로 옮긴 뒤, 3분간 심폐소생술을 실시했다. 심폐소생술 덕분에 A씨는 입을 움직이며 의식이 차츰 돌아오는 반응을 보였으나, 강 경감은 체력이 바닥났다. 이때 현장에 있던 학생이 강 경감을 대신해 심폐소생술을 이어갔고, 119 구급대원이 도착하자 A씨를 인계했다.

현재 A씨는 강 경감을 비롯한 주변 사람들의 신속한 대처 덕분에 뇌손상 없이 의식을 회복하고, 생명에도 지장이 없는 것으로 확인됐다.

이 같은 사실은 A씨 가족이 경찰에 강 경감과 시민의 선행을 전하면서 알려졌다. A씨 가족은 위급한 상황에서 즉각적인 응급조치로 소중한 생명을 구해준 경찰관과 시민들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.

경찰 관계자는 “경찰관의 사명감과 시민의 용기가 함께 발휘된 것으로, 평소 교육을 통해 익혀둔 심폐소생술의 중요성을 다시 한 번 보여준 사례”라고 말했다.

