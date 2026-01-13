“TV로 기타 배워요”…삼성전자, 펜더와 손잡고 기타 학습 앱 선봬

삼성전자가 세계적인 악기 브랜드 펜더(Fender)와 협업해 삼성 AI TV에서 기타 학습 플랫폼 ‘펜더 플레이 TV(Fender Play TV)’ 앱을 선보인다고 13일 밝혔다.

삼성전자 모델이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 'CES 2026'에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 기타 학습 플랫폼 '펜더 플레이 TV(Fender Play TV)'를 체험하고 있다. 삼성전자 제공

이번 협업을 통해 삼성전자는 거실의 대화면 TV를 활용해 보다 몰입감 있는 악기 교육 환경을 제공한다. 기존 모바일·태블릿 중심의 학습 방식에서 벗어나 TV의 고화질 디스플레이와 풍부한 사운드를 활용해 실제 강사와 마주하는 듯한 생생한 레슨 경험을 제공하는 것이 특징이라고 회사측은 설명했다.

1946년 미국에서 설립된 펜더는 기타, 베이스, 앰프 등 악기 전문 제조사로 에릭 클랩튼, 커트 코베인, 버디 홀리 등 세계적인 뮤지션들이 애용한 기타를 제작했다.

‘펜더 플레이 TV’는 기타 입문자의 약 90%가 중도에 학습을 포기한다는 펜더의 데이터에 착안해 설계됐다.

삼성 TV 사용자들은 △일렉트릭 기타 △어쿠스틱 기타 △베이스△우쿨렐레 중 원하는 악기를 선택해 단계별 커리큘럼을 따라 학습할 수 있다.

초보자를 위해 기타 잡는 법부터 조율 방법, 코드 연주, 타브(Tab) 악보 읽기, 리프(Riff) 연주 등 기초부터 실습 중심의 동영상 콘텐츠도 제공된다.

또 TV 화면을 배경으로 가상 무대에서 합주하는 듯한 경험을 제공하는 ‘잼 모드(Jam Mode)’를 통해 연주의 재미와 몰입도를 한층 높였다고 한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 부사장은 “삼성 TV는 이제 단순한 콘텐츠 시청을 넘어 배움과 자기계발, 즐거움이 공존하는 홈 라이프의 중심 플랫폼으로 진화하고 있다”면서 “펜더와의 협업을 통해 악기 연주가 일상 속으로 자연스럽게 스며들도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

클리프 킴(Cliff Kim) 펜더 플레이 TV 사업부 사업부장은 “삼성 TV의 압도적인 화질과 대화면을 통해 펜더 플레이 TV의 혁신적인 인터랙티브 레슨을 제공하게 돼 기쁘다”면서 “전 세계 음악 애호가들이 집에서 가장 편안하고 효과적으로 악기를 배울 수 있는 최적의 환경을 제공할 것”이라고 전했다.

‘펜더 플레이 TV’ 앱은 2026년 상반기 삼성 TV 및 스마트 모니터에 출시될 예정이고 이전 모델은 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 순차적으로 지원된다.

