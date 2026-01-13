김영록 전남지사 “광주·전남 통합 명칭, 특별법 발의 전 확정해야”

광주·전남 행정통합 논의가 가속화되고 있는 가운데 김영록 전남도지사가 통합 지자체의 명칭 확정과 주민 의견 수렴을 위한 구체적인 로드맵을 제시했다.

김 지사는 13일 전남도청에서 기자간담회를 열고 “광주·전남 행정통합 특별법안이 국회에 제출되기 전까지 가칭이라도 통합 지자체의 명칭을 반드시 정해야 한다”고 강조했다.

김영록 전남도지사가 13일 도청 브리핑룸에서 광주·전남 행정통합 관련 기자간담회를 열고 추진 경과 및 앞으로의 일정에 대한 발표를 하고 있다. 전남도 제공

통합 지자체의 모델로는 ‘광주전남특별시’가 유력하게 검토되고 있다. 김 지사는 “광주광역시 산하 5개 자치구를 현행대로 유지하기 위해서는 ‘특별시’ 형태의 통합이 필요하다는 것이 중론”이라며 “다만 시·도민의 합의를 통해 새로운 의견이 나온다면 특별법 통과 전이라도 언제든 명칭 변경은 가능하다”고 설명했다.

행정통합에 따른 시·군·구의 재정적 불이익 우려에 대해서는 명확히 선을 그었다. 김 지사는 “통합 후에도 27개 시·군·구는 예산 상 손해를 보지 않을 것”이라며 “오히려 기대 이상의 재정 인센티브가 주어질 것이며, 특히 군 단위 농촌 지역을 위해 ‘균형발전기금’을 조성해 낙후 지역부터 우선 지원하겠다”고 약속했다.

통합의 실질적 혜택으로는 대기업 유치와 에너지 주권 확보를 꼽았다. 김 지사는 “통합 지자체로서의 위상을 갖추면 반도체 등 양질의 일자리를 창출하는 대기업 유치가 용이해진다”며 “에너지 관련 권한 이양을 통해 영농형 태양광 등 공공 주도 개발이 가능해지면 농촌 소득이 현재보다 5배 이상 늘어나는 등 도민 전체가 혜택을 보게 될 것”이라고 전망했다.

가장 민감한 사안인 주민 의견 수렴 방식에 대해서는 ‘시·도의회 의견 청취’에 무게를 실었다. 김 지사는 “관련법상 광역단체를 통합할 때 의회 의견을 듣도록 되어 있다”며 “주민투표 방식은 물리적 시간과 절차상 어려움이 있어 사실상 의회의 의견을 수렴하는 것이 가장 합당한 방식”이라고 밝혔다.

한편, 김 지사는 지난 9일 이재명 대통령과의 간담회 내용을 언급하며 나주 한국에너지공과대학교(KENTECH) 육성 의지도 드러냈다. 김 지사는 “대통령께서 에너지공대의 정원 확대와 학교 규모 확장을 강조하셨다”며 “지역 인재 우선 선발 전형을 확대하는 방향으로 정원을 늘려가는 방안을 검토하겠다”고 덧붙였다.

전남도는 오는 19일부터 시·군별 공청회를 열어 행정통합에 대한 시·도민의 목소리를 직접 경청하고, 2월 말 법안 발의 전까지 세부 내용을 보완할 방침이다.

