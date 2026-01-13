경북대, ‘K-ESG LEADER’ 교육 성료…‘청렴·윤리경영’을 배우다

경북대학교 사회과학대학 사회복지학부는 국립대학육성사업의 일환으로 추진한 ‘지속가능한 사회를 위한 K-ESG LEADER 프로그램’ 교육을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.

경북대학교 제공

지난 7일부터 9일까지 사흘간 열린 이번 교육은 전 세계적으로 ESG 경영의 중요성이 강조되고 있는 가운데 ESG의 주요 지표 중 하나인 투명경영(G) 분야에 대한 경북대 학생들의 실천 역량을 함양하기 위해 마련됐다.

이 교육은 ISO 표준 19011(경영시스템 심사원 기본과정), 37001(부패방지경영시스템), 37301(규범준수경영시스템) 등 국제표준 기반 전문 과정으로 구성됐다.

교육의 내용은 ISO 국제표준에 대한 요구사항 해설, 사례 중심 워크숍, 평가 및 수료 체계를 통해 현장 적용이 가능한 청렴·윤리경영 실무 역량 강화에 중점을 뒀다.

특히 교육 수료자들은 국제적으로 통용되는 ISO 심사원 자격 취득을 위한 기반을 마련함으로써 향후 공공기관·기업·비영리조직 등 다양한 분야에서 청렴·윤리경영체계 구축 및 운영의 핵심 인력으로 활동할 수 있을 것으로 기대된다.

경북대학교 사회과학대학은 이번 교육의 성과를 바탕으로 국제표준과 연계한 실천 중심 ESG 교육을 지속적으로 확대하여 지역사회와 공공 부문에서 요구하는 지속가능경영 관련 전문 인력 양성에 주력할 계획이다.

