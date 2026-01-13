"박나래 산부인과약까지 대리처방…빨래도 시켜"

개그우먼 박나래 전 매니저가 산부인과약까지 대리처방 받았다고 폭로했다.

막내 매니저 B는 13일 디스패치에 "진짜 견딜 수 없는 건 따로 있다"며 산부인과 진료 확인서를 공개했다. 매니저 A는 카카오톡 메시지로 "산부인과에서 O약 사 달래. 녹화 전에 먹어야 함"이라고 보냈고, B는 "제가 진료 받아야 하는 거죠? 제 진료 데이터 더러워지는 게 X같음"이라고 답했다. A가 "그거 기록 안 남게 해달라고 해. 내가 약 타러 갔어야 했는데··· 미안해"라고 하자, B는 "나래 잘못이지. A님이 왜 미안해해요. (박나래에게) 우리한테 진짜 잘하라고 해줘요. 진짜"라고 했다.

A 역시 박나래 대신 산부인과를 찾았다. 당시 박나래는 "A씨 나 부탁이 하나 있는데"라며 30만원을 송금했다. "고마워요. 구했어요?"라고 물었고, A는 "네 진료 받고 이제 약 받으러 가요"라고 했다.

대리 처방은 의료법 위반에 해당한다. A는 "그저 내 연예인 지킨다는 마음이 컸다"고 토로했고, B는 "난 미혼"이라며 "만약 결혼할 상대가 내 의료기록을 보기라도 한다면···"이라며 한탄했다.

박나래 갑질도 추가 폭로했다. 박나래는 2023년 11월 4일 오전 9시께 MBC TV '나 혼자 산다' 대만 촬영 차 출국 진전, A에게 "집에서 샤넬백을 가져오라"고 부탁했다. 당시 박나래는 구찌백을 갖고 있었으며, 면세점에서 에르메스 구두 구매도 요청했다. A는 역사열(출국심사를 마친 뒤 출국이 불가능해 출국심사를 취소하는 절차)을 거쳐 인천공항을 빠져나온 시점이었다. "항공사 직원에게 약을 안들고 왔다고 거짓말했다. 다시 법무부, 세관 등을 거꾸로 지나 출국장을 빠져나왔다"고 했다.

이 외에 매니저들은 박나래 남동생 건강검진, 어머니 친구 코와 눈처짐 성형수술 예약 등도 맡았다. 박나래는 남자친구와 술을 마실 때도 매니저들에게 심부름을 시켰다. "B씨 쌀 베니 1박스랑 화요 2박스요!" "진짜 미안한데 맥주 6개만 부탁해도 될까요?" "마포수산시장에 살아있는 전복이랑 산낙지 좀 살 수 있을까요?" 등이다.

법인카드 사용도 해명했다. 전날 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'는 A가 1년 2개월 동안 7700만원, B는 5500만원 등 총 1억3300만원을 썼다고 주장했다. A는 2024년 10월부터 지난해 9월까지 사용한 법인카드 내역서를 공개했다. 총 4857만 원으로, 대부분 주유·주차·대리·간식·소품비 등으로 쓰였다. 지난해 1월16일 U성형외과에서 360만원을 결제했다. 내역에 '연기자 미용비'라고 썼으나, 박나래 어머니 성형수술비용이다. A는 박나래에게 "어머니 시술하시고 약 받아 가시면 5시쯤 될 것 같습니다. 원장님이 할인해주셔서 총 결제금액 360만원입니다"라고 보고했다.

매니저들은 월 400시간 일했다고 주장한 상황이다. A와 B는 월급 300 여만원씩 받았다. A는 "연예인을 사랑하는 마음이 없었다면 저 돈으로 일 못한다. 제대로 쉬는 날도 없이 온갖 심부름, 집안일, 심지어 청소까지 했다"고 털어놨다. 박나래 전 소속사 JDB엔터테인먼트 관계자에게 하소연한 카톡도 공개했다. "심부름 때문에 잘 수가 없어요. 새벽에 끝나면 나래 선배님 빨래도 돌리고 자야 합니다. 카드 한도 얘기해주시면 안 될까요? 진짜 운전하다가 죽을 거 같습니다"라고 했다.

박나래는 전 매니저에게 갑질하고, '주사이모'로 알려진 이모씨에게 불법의료 행위를 받은 의혹을 받고 있다. A와 B는 직장 내 괴롭힘과 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장, 지난달 3일 서울서부지법에 1억원 상당 부동산가압류신청을 했다. 5일 서울 강남경찰서에 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다. 박나래는 6일 서울 용산경찰서에 두 매니저를 공갈 혐의로 맞고소했고, 20일 횡령 혐의로 추가 고소한 상태다.

박나래는 모든 활동을 중단하고, 나 혼자 산다와 tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했다. 지난달 16일 "많은 분들에게 걱정과 피로를 준 점 무겁게 받아들이고 있다. 사실 관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중"이라며 "추가적인 발언이나 설명은 하지 않겠다. 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라, 감정과 개인적 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단"이라고 했다.

