“예천 미래 바꾸겠다”… 도기욱 경북도의원, 출마 선언

도기욱(국민의힘) 경북도의원이 오는 6월3일 치러지는 전국동시지방선거에서 예천군수 출마를 공식 선언했다.

도 의원은 13일 경북도의회에서 출마 기자회견을 열고 “예천은 도시와 농촌의 특성이 함께 존재하는 지역이다”며 “두 축을 균형 있게 살려 도시와 농촌이 함께 성장하는 발전 전략을 다시 세워야 한다”고 강조했다.

13일 경북도의회에서 도기욱 경북도의원이 예천군수 출마를 선언하고 있다.

또한 “예천은 단순한 행정구역이 아니라 경북의 발전을 이끌 새로운 중심축으로 충분한 잠재력과 성장 원동력을 갖추고 있다고 확신한다”면서 “그러나 도청 이전으로 물리적 인프라와 인적 자원은 갖췄지만 그 기반을 하나로 묶어 통합플랫폼을 구축하는 전략은 부족했다”고 평가했다. 그러면서 “도시와 농촌이 함께 잘 사는 예천을 만들겠다”고 말했다.

도 의원은 경북도청이 인접한 호명읍은 행정도시로 행정복합타운을 넘어 기업과 산업이 함께하는 첨단미래산업도시로 성장시키겠다고 약속했다. 예천읍 원도심은 육상·양궁훈련센터를 활용한 스포츠메카로 만들고, 청년창업 프리마켓을 상설플랫폼으로 정착시켜 상권을 살리겠다고 했다. 청년이 돌아올 수 있도록 첨단기업 유치와 산업구조 전환도 꾀하겠다고 밝혔다. 또한 지역 경쟁력의 핵심은 교육이라고 보고 예천형 인재양성 모델을 개발하겠다고 했다.

마지막으로 그는 “지금까지 쌓아온 경험과 경력은 중앙과 도의 인적·물적 자원을 예천으로 끌어올 수 있는 능력의 증명이라고 생각한다”고 했다. 그러면서 “언제나 답은 현장에 있다”면서 “형식적인 소통이 아닌 마을과 일터, 사업 현장을 직접 찾아가는 현장 중심 군정으로 예천을 바꾸겠다”고 강조했다.

예천군 효자면에서 태어난 도 의원은 은계초와 은풍중, 안동 경안고를 졸업한 후 안동대 경영학과 학사와 경북대 대학원 지방자치학 석사를 거쳤다. 2010년 경북도의원에 당선된 후 4선을 지냈고 도의회 부의장과 기획경제위원장 등을 역임했다.

