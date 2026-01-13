한국암웨이, 면역 기능 증진 건강기능식품 ‘뉴트리라이트 이뮤니티 에키네시아’ 출시

한국암웨이가 면역 기능 증진 원료인 에키네시아추출물을 함유한 건강기능식품 ‘뉴트리라이트 이뮤니티 에키네시아’를 출시했다고 13일 밝혔다.

한국암웨이 제공

에키네시아추출물은 치코르산과 폴리페놀을 풍부하게 함유한 개별인정형 기능성 원료로, 면역력 증진에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 체내에서 비정상세포와 감염세포를 인식·제거하는 백혈구의 일종인 NK세포(Natural Killer Cell)를 활성화하고, 면역세포 기능 조절에 중요한 사이토카인 분비를 증가시켜 저하된 면역 기능 개선에 기여한다.

에키네시아추출물의 우수한 효능은 인체적용시험 을 통해서도 입증됐다. 8주간 섭취한 결과 NK세포 활성도가 최대 41% 증가하고, 사이토카인 분비가 최대 19% 향상된 것으로 나타났다.

‘뉴트리라이트 이뮤니티 에키네시아’는 1포(15ml)에 식약처 기준 일일섭취량 100%를 충족하는 에키네시아추출물 200mg을 함유한 것이 특징이다. 이와 함께 정상적인 면역기능과 항산화를 위한 아연∙셀레늄∙망간, 에너지 대사에 도움을 주는 비타민 B1∙B2∙B6, 나이아신까지 총 8가지 성분을 주원료로 담았다. 즉, 과학적으로 설계한 ‘8중 복합기능성 토탈 디펜스 포뮬러’로 면역력은 물론 항산화, 에너지까지 한 번에 챙길 수 있다.

