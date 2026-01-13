트럼프 “이란과 거래하는 국가에 25% 관세 부과…즉시 발효”

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 이란과 거래하는 모든 국가는 25%의 관세를 납부해야 한다고 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란 이슬람 공화국과 거래를 하는 모든 국가는 미국과의 모든 거래에 대해 25%의 관세를 납부해야 한다”며 이 조치는 “최종적이고 확정적이며 즉시 효력이 발생한다”고 했다.

이날 발표된 조치는 최근 이란에서 반정부 시위가 확산하면서 사상자가 늘어나고 있는 가운데 미국이 이란에 대한 압박을 강화하려는 것으로 보인다.

미국 인권 단체 인권운동가통신(HRANA)은 이번 시위에 따른 사망자를 500여명, 노르웨이에 본부를 둔 인권 단체 이란인권(IHR)은 최소 수백 명에서 많게는 2000명 이상으로 추산하고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 11일 “군이 이 사안을 검토하고 있다”며 “우리는 이란에 대해 매우 강력한 조치들을 고려하고 있다”고 말했다.

다만 같은날 그는 “이란 지도부가 어제 전화했다”며 “회담이 준비되고 있다. 그들은 협상을 원한다”고 밝히면서 대화를 모색하는 모습을 보이기도 했다.

이란 외무부도 12일 외교 관계가 단절된 상태임에도 아바스 아라그치 외무장관과 스티브 위트코프 미국 중동특사 간 소통 채널이 열려 있다고 밝혔다.

