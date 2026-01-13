“도로 미끄러우니 주의하세요”…새벽까지 중부지방 비 또는 눈 [오늘날씨]

13일 화요일은 새벽까지 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이, 경기 북부내륙과 강원내륙·산지에는 많은 눈이 내리겠다. 빙판길이나 도로 살얼음이 되는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 아침 기온은 평년(최저 영하 12도~0도, 최고 0~8도)보다 조금 높겠다. 아침 최저기온은 영하 8도~5도, 낮 최고기온은 영하 6도~8도의 분포를 나타내겠다.
주요 도시별 최저기온은 △서울 영하 4도 △인천 영하 4도 △철원 영하 8도 △원주 영하 4도 △강릉 영하 1도 △충주 영하 4도 △대전 영하 2도 △세종 영하 2도 △전주 0도 △광주 1도 △대구 1도 △부산 5도 △울산 3도 △제주 8도 등이다.
낮 최고기온은 △서울 영하 3도 △인천 영하 3도 △철원 영하 6도 △원주 영하 3도 △강릉 0도 △충주 영하 2도 △대전 1도 △세종 1도 △전주 2도 △광주 5도 △대구 4도 △부산 7도 △울산 5도 △제주 10도 등이다.
중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고 경기 북부내륙과 강원 내륙·산지에는 많은 눈이 내리는 곳이 있겠다.
예상 적설량은 △경기 북동부 2~7㎝ △경기 북서부·남동부 1~5㎝ △서울·인천·경기 남서부 1㎝ 안팎 △강원 내륙·산지 3~8㎝ △충북 중·북부 1~5㎝ △대전·세종·충남 내륙 1~3㎝ △충북 남부 1㎝ 안팎 △전북 동부 1㎝ 안팎 △경북 북동 산지 1~3㎝ △경북 북부 내륙 1㎝ 안팎이다.
예상 강수량은 △경기 북동부 5㎜ 안팎 △경기 북서부·남동부 5㎜ 미만 △서울·인천·경기 남서부 1㎜ 안팎 △강원 내륙·산지 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 △전북 1㎜ 안팎 △울릉도·독도 5㎜ 미만 △경북 북부내륙·북동산지 1㎜ 안팎이다.
전국 대부분 지역에서 바람도 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 충남은 새벽에, 대전·세종·충북·호남권·제주권은 새벽에서 아침 사이에, 대구는 아침에서 오전 사이에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다．
