대구공공시설관리공단, ‘개선형 LED 방향 안내 표지판’ 설치

대구공공시설관리공단은 시민들의 안전한 보행 환경 조성을 위해 중구 대신∙대구역 지하도상가 내 주요 통행로 13곳에 ‘개선형 발광 다이오드(LED) 방향 안내 표지판(유도사인)’ 설치를 완료했다고 12일 밝혔다.

대구 중구 대신 지하도상가 내 바닦에 개선형 LED 방향안내 표지판이 설치돼 있다. 대구공공시설관리공단 제공

이 사업은 화재 발생 시 유해가스로 인해 시야 확보가 어려운 지하도상가의 구조적 취약점을 개선하기 위해 추진했다. 인명피해를 최소화하고 시민들이 신속하게 대피할 수 있도록 ‘스마트 피난 환경’ 조성에 중점을 뒀다.

공단은 방향 안내 표지판에 △불연성 소재 적용 △고휘도 LED를 활용한 시인성 강화 △바닥 투사형 로고 라이트 추가 설치 등을 반영했다. 이를 통해 평상시 시민들의 불편을 초래했던 통로의 가시성을 확보하고 화재 시 신속한 대피와 대응을 할 수 있도록 했다.

문기봉 공단 이사장은 “지하도상가는 구조적∙기능적 특성상 화재 발생 시 인명피해 위험이 큰 시설”이라며 “앞으로도 불연성 소재 전환 등 안전시설을 보강해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 공공서비스 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지