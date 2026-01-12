男탁구 장우진 ‘WTT 챔피언스’ 준우승

한국 남자 탁구 간판 장우진(31·세아·사진)이 올해 월드테이블테니스(WTT) 첫 대회 단식에서 대만 에이스 린윈루에게 막혀 준우승했다.



남자 단식 세계랭킹 18위 장우진은 12일 카타르 도하에서 열린 WTT 챔피언스 도하 2026 남자 단식 결승에서 세계 13위 린윈루에게 게임 스코어 0-4(7-11 9-11 9-11 11-13)로 완패했다.



이번 대회는 WTT 시리즈에서 그랜드 스매시 다음으로 높은 상위급 대회로, 남녀 단식에 세계 정상급 32명만 초청됐다. 4강에서 세계랭킹 2위 린스둥(중국)을 4-2로 꺾는 파란을 일으킨 장우진은 아쉽게 한국 남자 선수 첫 WTT 챔피언스 우승에는 실패했다. 그러나 지난해 4월 챔피언스 인천에서 남자 단식 준우승을 차지했던 이상수(삼성생명 코치)에 이어 한국 선수로는 두 번째로 결승에 오르며 2026 아이치·나고야 아시안게임 메달 획득 기대감을 갖게 했다.



특히 장우진은 이번 대회에서 세계적인 강자들을 줄줄이 물리쳤다. 첫 경기였던 32강에선 세계랭킹 9위의 알렉시스 르브렁(프랑스)을 3-2로 꺾으며 기분 좋게 출발한 데 이어 16강에서 19위 도가미 순스케(일본)를 3-1, 8강에서 5위 트룰스 뫼레고르(스웨덴)를 4-1로 꺾었다. 준결승에선 한 수 위로 평가된 린스둥을 상대로 마지막 6게임에선 11-3으로 압도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지