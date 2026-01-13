정몽규 “핵심사업 고도화로 질적 성장”

정몽규 HDC그룹 회장이 건설을 넘어 핵심 사업을 고도화해 질적 성장을 이뤄야 한다고 강조했다. 지난 8∼9일 강원 원주 오크밸리 리조트에서 열린 2026년도 그룹 미래전략 워크숍에서다. 워크숍에는 정 회장을 비롯해 김회언 HDC 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표를 비롯한 그룹 내 13개 계열사 대표이사와 주요 경영진 등 60여명이 참석해 중장기 성장 전략과 사업 포트폴리오 방향성을 논의했다.

정몽규 HDC그룹 회장(오른쪽)이 지난 8일 강원 원주 오크밸리 리조트에서 열린 2026년도 HDC그룹 미래전략 워크숍에서 발언하고 있다. HDC그룹 제공

12일 HDC그룹에 따르면, 정 회장은 “창사 50주년을 맞아 미래 50년을 위한 과감한 변화가 필요하다”며 “우리만의 아이파크 웨이(IPARK WAY)를 제대로 만들어가기 위해 건설 중심 그룹의 틀을 넘어 핵심 사업을 고도화하고, 깊은 고민을 통한 질적 성장을 이어가야 한다”고 당부했다.



워크숍에서는 인공지능(AI) 기술 확산과 산업구조 변화에 대응하기 위한 그룹 차원의 전략 방향 토론도 진행됐다. HDC그룹은 논의 내용을 바탕으로 기존 사업 수익성을 높이면서 에너지, AIoT(지능형 사물인터넷), 인프라 운영 등 신성장 사업 투자를 확대할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지