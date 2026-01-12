경찰, 김경 사용후 반납 PC 2대 추가확보…"1대는 부팅 불가"

경찰이 1억원의 공천 대가 뇌물공여 혐의를 받는 김경 서울시의원이 사용하던 PC 2대를 12일 추가 확보했다.



연합뉴스 취재를 종합하며 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 서울시의회에 수사관을 보내 김 시의원이 지난해 10월 반납한 PC 2대를 임의제출 받았다.

2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 12일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 조사를 받고 나오고 있다. 연합뉴스

경찰은 전날 서울시의회에서 김 시의원 방에 있던 PC 2대 중 1대를 압수했는데, 과거 사용했던 PC들을 하루 지나 추가로 확보한 것이다.



김 시의원은 지난해 10월 국민의힘 진종오 의원으로부터 '지방선거 경선 종교단체 동원 의혹'으로 고발당하자 사용하던 PC 2대를 시의회에 반납한 바 있다.



특히 당시 반납된 PC가 포맷된 것으로 알려져 논란이 일었다. 이 논란은 수사 초기부터 불거졌지만 경찰은 그간 시의회에 임의제출 요청을 하지 않았다.



시 의회 관계자는 "경찰에 PC를 제출하는 과정에서 전원을 켜봤는데, 1대는 부팅 자체가 되지 않았다면서 "다른 한 대는 경찰이 그대로 밀봉해 가져갔다"고 말했다.



경찰은 전날 김 시의원의 휴대전화 역시 확보한 경찰은 PC와 함께 조만간 포렌식 작업에 착수할 예정이다.



경찰 관계자는 "실제로 김 시의원 휴대전화에서 대화 내역이 삭제됐는지, PC 내용이 포맷됐는지는 포렌식을 해봐야 아는 부분"이라고 말했다.



경찰이 10여일 동안 증거 확보 조처를 하지 않다가 뒤늦은 압수수색에서 확보한 휴대전화나 임의제출 받은 PC에서 유의미한 증거가 나올지는 미지수다.

