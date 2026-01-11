에버엑스, CTA 주최 글로벌 피칭 경쟁서 최종 수상… “의료 현장서 검증 가능한 솔루션” [CES 2026]

근골격계 디지털 헬스케어 전문기업 에버엑스가 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 미국소비자기술협회(CTA)가 주최한 ‘CTA 파운데이션 피치 컴피티션’에서 최종 수상 기업으로 선정됐다.

윤찬 에버엑스 대표가 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 미국소비자기술협회(CTA)가 주최한 ‘CTA 파운데이션 피치 컴피티션’에 참가한 모습. 에버엑스 제공

CTA 파운데이션 피치 컴피티션은 전 세계 유망 기업들이 대거 참여하는 높은 경쟁률의 글로벌 피칭 무대다. 기술 혁신성뿐 아니라 사업 확장성, 사회적 임팩트, 접근성, 실제 시장 적용 가능성을 종합적으로 평가해 소수의 기업만을 최종 수상 기업으로 선정한다.

에버엑스는 AI 기반 맞춤형 디지털 재활 솔루션과 보험 청구가 가능한 원격치료 모니터링(RTM) 사업 모델을 통해 단순 기술 시연을 넘어 실제 의료 현장에서 검증 가능한 디지털 헬스 솔루션이라는 점에서 글로벌 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

강진우 에버엑스 이사가 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 미국 은퇴자연합(AARP)의 에이지테크 콜라보레이티브(ATC) 파트너 기업 자격으로 차린 공식 부스에서 포즈를 취하고 있다. 라스베이거스=이동수 기자

에버엑스는 이번 CES에 미국 은퇴자연합(AARP)의 에이지테크 콜라보레이티브(ATC) 파트너 기업 자격으로 공식 부스를 차리고 고령층 및 만성 근골격계 질환자를 위한 디지털 헬스 솔루션을 글로벌 시장에 선보였다. 전시 기간 동안 미국 및 글로벌 의료기관, 헬스케어 기업, 의료기기 기업들과의 협력 논의 및 파트너십 성과를 도출하며 사업 확장 가능성을 구체화했다. 에버엑스는 CES 2026에서 모라케어 제품으로 디지털 헬스 부문에서 혁신상을 수상했다.

에버엑스는 CES 현장에서 ‘IP R&D 성과 글로벌 확산 우수기업’ 으로 선정됐다. 이번 수상은 한국특허전략개발원장이 에버엑스 부스를 직접 방문해 상을 수여한 것으로, AI 동작분석 및 데이터 기반 재활 기술을 중심으로 한 지식재산(IP) 전략과 글로벌 사업 확장 성과를 공식적으로 인정받았다.

윤병수 한국특허전략개발원장(왼쪽)과 윤찬 에버엑스 대표가 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026의 에버엑스 부스에서 ‘IP R&D 성과 글로벌 확산 우수기업’ 상패를 들고 포즈를 취하고 있다. 에버엑스 제공

윤찬 에버엑스 대표이사는 “피치 컴피티션 수상은 수상은 글로벌 무대에서 에버엑스의 기술력과 사업성이 함께 검증된 결과”라며 “앞으로도 실제 의료 현장에서 가치를 만드는 디지털 재활 솔루션으로 글로벌 시장을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

