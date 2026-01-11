고양특례시, CES 2026 방문… 첨단산업 육성책 모색

CES를 참관 중인 고양특례시 대표단이 9일(현지시간) 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 현장을 방문 세계 첨단기술의 동향을 살피고 고양시 참가기업 현황을 점검했다.

또한, 라스베이거스 컨벤션센 관계자와 만나 국제행사 유치와 향후 협력 방안을 논의했다.

미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 CES는 인공지능(AI), 로보틱스, 모빌리티, 디지털 헬스 등 미래 산업 전반의 기술 동향을 확인할 수 있는 국제행사로 평가받고 있다.

올해 개최된 CES에는 삼성, LG, SK 등 국내 대기업을 비롯해 고양시에 소재한 IT 기업도 참가했다. 고양시에 소재한 참가기업은 총 5개로 △쿼터니언 △에너지엑스 △스마트메디칼디바이스 △윤어고노믹스 △젬스헬스케어가 이번 전시회에서 자체 기술과 제품을 선였다.

이날 오전 CES 현장을 찾은 고양시 대표단은 LG, 두산, 현대모터그룹 등 주요 기업 부스를 방문해 미래 산업 기술 동향을 살피고, 글로벌 기술 트렌드를 확인했다. 해외 시장 흐름을 점검해 고양시의 첨단산업 육성을 위한 정책적 지원 방안을 모색할 방침이다.

한편, 전날인 8일(현지시간) 시 대표단은 관내 기업인 스마트메디칼바이스 부스를 찾아 해외 전시회 참가 과정에서 겪는 애로사항을 청취하고 해외 진출을 위한 실질적인 지원 방안에 대해 의견을 나눈 바 있다.

대표단은 대규모 국제 전시·컨벤션 행사 운영 사례와 전시 인프라 운영 방식에 대해 공유받고, 국제 행사 유치를 위한 협력 방안에 대해 논의했다. 향후, 전시·컨벤션 분야에서의 지속적인 협력 방안도 제안했다.

시 관계자는 “CES 참관은 최신 기술 동향을 파악하고 해외 전시회에 참여 중인 관내 기업들의 현장 의견을 직접 확인하는 일정”이라며 “앞으로도 기업 지원과 전시·컨벤션 산업 발전을 위한 정책 검토를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지