스마트폰 끼고 사는 당신… 불면증·우울증 최대 3배↑

스마트폰을 과도하게 사용하면 불면증과 우울증을 겪을 가능성이 각각 2.6배, 2.8배에 달한다는 연구 결과가 나왔다.

고려대학교 정신건강의학과 조철현 교수

11일 고려대학교 안암병원에 따르면 정신건강의학과 조철현(사진) 교수 연구팀은 불면증 증상을 호소하는 성인 246명을 대상으로 스마트폰 과다 사용 위험도와 수면·정신건강 지표 간의 연관성을 분석해 이 같은 사실을 확인했다. 연구팀은 전체 참가자를 스마트폰 과다 사용 선별 설문을 통해 고위험군(141명)과 저위험군(105명)으로 나눈 뒤, 이들의 일상 속 수면, 활동, 심박수 등 행동 및 생체 데이터를 수집·분석해 스마트폰 과다 사용과의 연관성을 확인했다.

그 결과 스마트폰 과다 사용 고위험군은 저위험군에 비해 중등도 이상 불면증에 해당할 가능성이 약 2.6배 높은 것으로 나타났다. 수면의 질 저하 가능성도 약 2.4배 컸다. 고위험군은 저위험군과 비교해 수면·각성 리듬이 흐트러진 상태를 의미하는 생체리듬 불안정 점수도 유의하게 높게 나타나는 경향을 보였다.



정신건강 지표에서도 스마트폰 과다 사용 고위험군과 저위험군의 차이가 뚜렷했다. 고위험군은 저위험군보다 우울 위험이 약 2.8배 컸고, 불안 증상 위험도 약 1.6배 높았다.



조 교수는 “이번 연구는 스마트폰 사용 차이가 실제 일상생활 속 수면·생체리듬·정신건강 지표에서도 함께 나타나는지를 심리척도, 불면증상 중증도, 디지털 표현형 분석으로 통합적이고 객관적으로 확인한 데 의미가 있다”며 “불면증 평가와 관리 과정에서 스마트폰 사용 패턴과 같은 디지털 행동 정보를 임상 평가와 함께 고려할 필요성을 시사한다”고 설명했다. 이번 연구는 국제학술지 ‘행동중독저널’ 최근호에 실렸다.

