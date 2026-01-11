안성재, 과거 '손가락 절단 사고'… 봉합 후 요리 하게 된 지금

안성재 셰프가 손가락 절단 사고를 겪었다고 고백했다. 유튜브 채널 '셰프 안성재' 영상 캡처

안성재 셰프가 과거 손가락 절단 사고를 겪었다고 고백했다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 ‘여기가…극락…? 선재 스님과 함께 만든 사찰음식 한 상과 함께하는 [흑백요리사 시즌2] 리뷰 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 안성재 셰프는 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사2’에 백수저로 참가한 선재 스님을 만나 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

안성재는 “오늘은 저희가 ‘흑백2’ 리뷰를 하러 왔다. 사실 여긴 좀 레스토랑이나 그런 곳은 아니고 특별한 곳에 온 것 같다. 오늘 초대해 주셔서 한 번 와봤는데 좀 산속 깊이 와있다”라고 이야기하며 사찰에서 선재 스님을 만난 경위를 이야기했다.

과거 손가락이 잘렸던 안성재 셰프. 유튜브 채널 '셰프 안성재' 영상 캡처

이야기를 나누던 중, 선재 스님은 안성재 셰프의 손을 보고 “손가락 하나가 왜 그러세요?”라고 물었다.

안성재 셰프는 “손가락 하나가 아니고 어렸을 때 형이랑 놀다가 손가락이 잘렸었다. 독이 오를 수 있어서 병원에서 자르자고 했는데 어머니가 이걸 안 자르고, 강원도에 있을 때 잘린 손가락을 잡고 3시간 동안 택시를 타고 가서 수술하셨다고 들었다”라고 말했다.

손가락 수술 후 요리를 하게 된 안성재 셰프. 유튜브 채널 '셰프 안성재' 영상 캡처

이에 선재 스님은 “그래도 멋지다. 그 손으로 다 요리를 하시고”라면서 격려의 말을 전했다.

네티즌들은 한 개의 손가락이 불편함에도 불구하고 세심한 요리를 내어놓는 모습을 떠올리며 응원의 메시지를 보냈다.

