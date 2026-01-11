안성재, 과거 '손가락 절단 사고'… 봉합 후 요리 하게 된 지금

안성재 셰프가 과거 손가락 절단 사고를 겪었다고 고백했다.
지난 10일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에는 ‘여기가…극락…? 선재 스님과 함께 만든 사찰음식 한 상과 함께하는 [흑백요리사 시즌2] 리뷰 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 안성재 셰프는 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사2’에 백수저로 참가한 선재 스님을 만나 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.
안성재는 “오늘은 저희가 ‘흑백2’ 리뷰를 하러 왔다. 사실 여긴 좀 레스토랑이나 그런 곳은 아니고 특별한 곳에 온 것 같다. 오늘 초대해 주셔서 한 번 와봤는데 좀 산속 깊이 와있다”라고 이야기하며 사찰에서 선재 스님을 만난 경위를 이야기했다.
이야기를 나누던 중, 선재 스님은 안성재 셰프의 손을 보고 “손가락 하나가 왜 그러세요?”라고 물었다.
안성재 셰프는 “손가락 하나가 아니고 어렸을 때 형이랑 놀다가 손가락이 잘렸었다. 독이 오를 수 있어서 병원에서 자르자고 했는데 어머니가 이걸 안 자르고, 강원도에 있을 때 잘린 손가락을 잡고 3시간 동안 택시를 타고 가서 수술하셨다고 들었다”라고 말했다.
이에 선재 스님은 “그래도 멋지다. 그 손으로 다 요리를 하시고”라면서 격려의 말을 전했다.
네티즌들은 한 개의 손가락이 불편함에도 불구하고 세심한 요리를 내어놓는 모습을 떠올리며 응원의 메시지를 보냈다.
