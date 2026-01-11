[속보] 작년 1인당 GDP 3만 6000달러 턱걸이 전망…고환율에 3년만의 감소

사진 = 연합뉴스

지난해 우리나라의 1인당 국내총생산(GDP)이 3년 만에 감소하며 3만6000달러대를 겨우 유지한 것으로 추산된다. 저성장과 고환율에 후퇴한 것으로 분석된다.

11일 재정경제부·한국은행·국가데이터처 등에 따르면 한국의 지난해 1인당 GDP는 3만6107달러로 전년보다 0.3%(116달러) 감소한 것으로 추산된다. 1인당 GDP 감소는 3년 만이다.

지난해 한국의 달러 환산 경상GDP는 전년보다 0.5% 감소한 1조8662억달러로, 역시 2022년(1조7987억달러) 이후 3년 만에 감소했다.

정부는 지난 9일 발표한 2026년 경제성장전략에서 지난해 경상성장률을 3.8%로 봤다. 이를 ‘최근 경제동향(그린북)’ 상 2024년 경상GDP(2556조8574억원)에 대입하면 지난해 경상GDP는 2654조180억원으로 계산된다.

이 수치에 작년 평균 원·달러 환율(1422.16원)을 적용해 미국 달러화로 변환하고, 데이터처 장래인구추계 상 총인구(5168만4564명)로 나누면 1인당 GDP가 산출된다.

한국의 1인당 GDP는 2016년 3만839달러로 3만달러를 넘어섰다. 이후 2018년 3만5359달러까지 늘었지만, 팬데믹 등의 영향으로 2년 연속 감소해 2020년 3만3652달러로 줄었다.

2021년에는 팬데믹 극복을 위한 경기 부양책과 사회적 거리 두기 완화, 수출 호조 등으로 3만7503달러로 반짝 증가했지만 2022년 물가 상승·금리 인상 등에 따라 3만4810달러로 다시 감소했다.

작년 한국의 실질 GDP 성장률 예상치는 1.0%로 2020년(-0.7%) 이후 가장 낮은 수준이다.

여기에 원·달러 환율이 역대 최고를 기록하며 달러 환산 GDP가 더 축소됐다. 환율은 전년 평균(1363.98원)보다 58.18원(4.3%) 올랐다.

올해는 정부 전망대로 경제가 성장한다면 1인당 GDP가 5년 만에 도로 3만7000달러대로 진입할 것으로 전망된다. 원·달러 환율이 작년 수준이라면 1인당 GDP는 3만7932달러로 예상된다. 환율이 1400원으로 내려가면 1인당 GDP는 3만8532달러로 3만8000달러대로 올라설 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지