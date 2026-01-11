'강선우 1억' 김경 저녁께 귀국…경찰 임의동행해 조사할 듯

2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 저녁 귀국한다.

수사가 본격화하자 미국으로 출국하며 도피 의혹을 낳은 지 11일 만이다.

미국 라스베이거스에서 열린 CES 참석한 김경 시의원. MBC 보도화면 캡처

연합뉴스 취재를 종합하면 12일 오전 입국 예정이었던 김 시의원은 항공편을 변경해 이날 저녁께 인천공항에 도착할 예정이다.

사건을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 시의원이 입국하는 대로 출국금지 조처하고 임의동행 형식으로 조사할 방침이다.

경찰은 이날 오후 3시께 예정됐던 민주당 김병기 의원 아내의 동작구의회 유용 의혹 관련 고발인 조사도 취소하고 김 시의원을 상대로 한 조사 준비에 착수했다.

경찰 관계자는 "김 시의원이 입국 일정을 통보하는 등 (수사에) 협조한 상황"이라며 "체포 대신 귀국 후 최대한 빨리 조사할 예정"이라고 밝혔다.

경찰은 김 시의원을 상대로 돈을 전달한 경위와 대가성 등을 추궁할 방침이다. 증거인멸 우려를 받았던 김 시의원의 휴대전화 또한 임의제출 형식으로 확보할 가능성이 거론된다.

다만 김 시의원이 탑승한 항공편이 연착을 거듭하며 수 시간 만에 조사를 끝내기는 어려울 전망이다. 김 시의원을 귀가시킨다 해도 증거인멸과 도주 염려 등을 이유로 신병 확보는 불가피하다는 관측도 나온다.

무소속 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원의 중구 의원회관 의원실에 불이 꺼져 있다. 연합뉴스

공천헌금 의혹의 핵심 인물인 김 시의원은 경찰 고발 이틀 뒤인 지난달 31일 '자녀를 보러 간다'며 미국으로 떠났다.

하지만 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 전해졌고, 오히려 경찰의 '입국 시 통보' 조치 다음 날인 6일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 CES에서 목격되는 등 논란성 행적을 노출하며 공분을 샀다.

여기에 미국 체류 기간 텔레그램 탈퇴·재가입을 반복하며 증거인멸 우려가 나오기도 했다. 전날에도 텔레그램을 탈퇴한 정황이 포착됐다. 그러나 경찰은 당사자 측과 귀국 일정을 조율하고 있다는 것 외에는 이렇다 할 대처를 하지 않아 수사 의지와 역량을 놓고 비판이 일었다.

이런 가운데 김 시의원은 최근 변호인을 통해 경찰에 자신의 혐의를 인정하는 취지의 자술서를 제출했다.

2022년 지방선거 국면에서 강 의원의 사무국장이던 남모 전 보좌관의 트렁크에 1억원을 실었다는 내용이 적힌 것으로 전해졌다. 그러나 남 전 보좌관은 금품을 실었다는 사실을 알지 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.

핵심 피의자인 김 시의원의 진술을 확보함에 따라 강 의원, 강 의원과 공천헌금 문제를 논의한 녹취가 공개된 김 의원 등에 대한 강제수사도 초읽기에 들어갔다는 관측이 나온다.

