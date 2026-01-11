김여정 “도발 의도 없다는 韓국방부 입장 그나마 현명… 실체에 대한 설명 있어야”

북한의 무인기 침투 주장과 관련해 김여정 북한 노동당 부부장은 “명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범하였다는 사실 그 자체”라며 “실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것”이라고 밝혔다.

김여정은 11일 노동신문을 통해 공개한 ‘한국당국은 중대 주권 침해 도발의 책임에서 발뺌할 수 없다’는 제목의 담화에서 “우리는 이번 무인기 침입 사건에 대해 한국 국방부가 10일 군의 작전이 아니라고 거듭 강조하면서 민간 영역에서 이루어졌을 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝힌 입장 발표에 유의한다”고 말했다.

그는 “개인적으로는 한국 국방부가 우리에게 도발하거나 자극할 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 데 대하여 그나마 연명을 위한 현명한 선택이라고 평하고 싶다”고 주장했다.

그러면서 “한국 영역으로부터 우리 공화국의 남부 국경을 침범한 무인기 실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것”이라며 한국 정부의 책임론을 이어갔다. 이어 “한국이 앞으로도 우리에 대하여 도발을 선택한다면 그로부터 초래되는 끔찍한 사태를 감당하지 못할 것”이라고 위협했다.

국방부는 전날 ‘무인기 관련 북 총참모부 성명에 대한 국방부 입장’을 통해 “우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며 북한이 발표한 일자의 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다”며 민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝혔다.

국방부는 “북한을 도발하거나 자극할 의도는 없으며 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓기 위한 노력을 지속하겠다”고도 했다.

이재명 대통령도 민간의 무인기 운용 가능성에 대해 “사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라며 “군경 합동수사팀을 구성해 신속·엄정 수사하라”고 지시했다. 청와대는 북한의 주장에 대응해 국가안보실 1차장 주재로 국가안전보장회의(NSC)를 소집하고 접경지역 안보 상황과 대응 방안을 점검했다.



북한은 이번 사안을 ‘정찰’ 프레임으로 밀어붙이고 있다. 전날 노동신문은 총참모부 대변인 성명을 인용해 “지난 1월 4일 인천시 강화군 송해면 하도리 일대 상공에서 북쪽 방향으로 이동하는 공중 목표를 포착해 전자전자산들로 공격, 개성시 개풍구역 묵산리 일대에 강제추락시켰다”고 보도했다. 총참모부는 지난해 9월에도 평양 상공에 한국발 무인기가 침투했다고 주장한 바 있다.

