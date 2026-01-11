"붉은 말의 해 잡아라" 분위기 전환 노리는 교육업계, 새해 프로모션 봇물

교육 기업들이 2026년 새해 프로모션을 잇달아 선보이면서 분위기 전환에 대한 업계의 기대감이 커지고 있다. 길게는 두 달의 겨울방학과 맞물린 ‘빅 시즌’이어서 새로운 회원 유입을 겨냥한 이벤트가 특히 눈에 띈다.

윤선생 제공

11일 업계에 따르면 영어교육 전문기업 윤선생은 병오년(丙午年) 첫 프로모션으로 '윤선생 새학기 페스타(이하 윤새페)'를 실시한다. 윤새페는 가족 할인, 친구 소개 등 신규 회원 모집에 중점을 뒀다. 3월 31일까지 열리는 가족 할인 페스타는 기존 회원의 가족이 새롭게 학습을 시작할 경우 최대 7만원의 장학금을 증정하는 이벤트다. 형제, 자매가 동시에 신규 회원으로 가입하거나 부모, 조부모 등 직계 가족이 추가 등록해도 동일한 혜택을 받을 수 있다.

친구 소개 페스타는 윤선생 회원의 소개를 받고 지인이 실제로 가입하면 소개한 회원에게 2만원, 신규 회원에게 1만원 상품권을 각각 증정하는 프로모션이다. 선착순 300명 한정으로 진행되는 친구 소개 페스타는 2월 28일까지 참여 가능하다. 이번 윤새페는 △방문학습 브랜드 ‘윤선생영어교실’ △학원 브랜드 ‘윤선생 IGSE아카데미’, ‘윤선생영어숲’ △교습소∙공부방 브랜드 ‘윤선생 우리집앞영어교실’ 4개 브랜드 통합으로 운영된다. 이벤트 참여는 거주지역 인근의 윤선생 센터로 문의할 수 있다.

교원 구몬학습은 ‘대한민국 감사이벤트’로 새해 시작을 알렸다. 대상은 대한민국 국군, 경찰, 소방, 우정 임직원 및 가족이며, 이벤트 기간은 1월 31일까지다. 혜택은 총 4가지다. 만 50세 이상은 액티브라이프 최대 8천원 할인, 유아부터 고등학생까지 방문학습 신청 시 최대 5만1천원의 할인을 받을 수 있다. 또, 신규 회원이 3과목 이상 등록하면 구몬 카피바라 문구세트를 증정한다. 만 18세 이상이 중국어 등 화상 외국어 학습을 신청할 경우 최대 1만2천원의 할인 혜택을 제공한다. 할인은 학습을 종료하는 달까지 지속된다.

천재교과서의 패드학습지 밀크T초등은 신년을 기념해 1월 한 달간 학습비 할인 프로모션을 열고 있다. 기간 안에 24개월 신규 상품 구매 시 매월 3천원씩 총 7만2천원의 학습 비용을 할인해준다. 이뿐만 아니라 공식 홈페이지에서 ‘바로 결제’하면 최대 39만원 상당의 혜택을 받을 수 있다. 특히, 24개월 상품을 바로 결제한 고객에게는 학습 기간 30일 연장, 백화점 상품권 2만원, 북클럽 6개월 무료 이용권 등 다채로운 혜택이 적용된다.

메가스터디교육 엘리하이는 1월 31일까지 프라임종합반, 영특반의 12개월 이상 상품을 새로 구매하면 BESPOKE AI 냉장고, 에어드레서, 제트, 무빙스타일 QLED 등을 추첨 증정하는 이벤트를 실시한다. 또, 신규 회원 중 초등 저학년 선착순 200명에게 초등 과학교과 4대 영역을 미리 경험할 수 있는 ‘엘리하이 1% 교과실험’ 교구 세트를 제공한다. 무료체험 없이 바로 구매할 경우 약 15만원 상당의 1개월 기간 무료 연장도 해준다.

