'돌싱' 기은세 "집에서 하루종일 해"…고가의 필라테스 기구 공개

배우 기은세가 집안에서 필라테스 기구로 홈 트레이닝 하는 모습을 공개했다.

기은세는 지난 8일 "매달리는거 좋아하는 일인. 넘나 내스타일. 하루종일 올라갔다 내려갔다 뒤집었다. #kihome"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 기은세는 철봉같은 필라테스 기구에 여러 방향으로 몸을 걸쳐가며 다양한 동작을 선보이고 있다.

중력을 무시하듯 공중에 몸을 띄우고 다양한 동작을 소화하는 그녀의 모습은 마치 프로 필라테스 강사를 연상케 한다.

또 날씬한 몸매가 돋보이는 팬츠 레깅스와 상체 라인이 드러나는 브라탑을 착용한 모습은 42살로 보이지 않을 정도다.

이외에도 기은세는 운동을 마친 뒤 해먹같은 디자인의 소파에서 애완견과 편안한 자세로 휴식을 취하는 모습도 공개했다.

이를 본 팬들은 "다 갖춘 은세", "우와~ 뒷모습만 보고서 20대인줄 알았습니다", "어머어머 몸매가", "제품 어디건가요?" 등의 반응을 보였다.

한편, 기은세는 2006년 KBS 드라마 '투명인간 최장수'로 연예계에 데뷔했으며, 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼 소식을 전했다.

가장 최근 활동으로는 지난해 종영한 KBS2 오피스 코미디 드라마 '킥킥킥킥'에 출연했으며, KBS Joy 예능 프로그램 '리뷰 it!' 패널로 활약중이다.

