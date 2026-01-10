유재석이 든 ‘레고 꽃다발’에 “상처”…화원협회 뿔난 이유는?

지난해 12월 29일 열린 MBC 연예대상에서 대상을 수상한 방송인 유재석이 레고로 만든 꽃다발과 트로피를 들고 수상 소감을 말하고 있다. MBC 인스타그램

지난해 연말 진행된 일부 방송사 시상식에서 축하용 꽃다발로 생화가 아닌 장난감 꽃다발을 사용한 것과 관련해 화원협회가 불만을 제기했다.

9일 전국 화원 단체인 한국화원협회(회장 배정구)에 따르면, 협회는 최근 입장을 내고 “장난감 꽃다발 사용은 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 화훼 농가와 화원 종사자들에게 또 다른 상처를 줬다”고 반발했다.

그러면서 “자칫 생화 꽃다발이 비효율적이고 단점이 많은 것처럼 인식되게 할 우려가 있다”고 지적했다.

화원협회는 “국내 화훼 산업에는 2만여곳의 화원 소상공인과 다수의 화훼 농가가 종사하고 있어 생화 소비는 이들의 생계와 직결된 문제”라며 “정부 또한 ‘화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률’을 통해 화훼 소비 촉진과 꽃 생활화 문화 확산을 정책적으로 지원하는 상황에 대중적 영향력이 큰 방송 프로그램에서 장난감 꽃을 사용한 것은 이 같은 정책적 노력에 찬물을 끼얹는 행위가 될 수 있다”고 비판했다.

협회는 이 같은 입장을 화훼 산업 주무부처인 농림축산식품부에 전달할 계획이다.

레고로 만든 꽃다발. 레고 제공

한편, 지난해 12월 29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상 시상식’에서 수상자 전원에게 레고 꽃다발이 전달됐다. 참석자 테이블과 진행석 등도 레고 보태니컬 시리즈로 장식됐다.

한편, 레고는 최근 완구 시장 침체 속에서도 레고로 만든 꽃다발 세트의 인기에 힘입어 실적이 성장한 것으로 나타났다.

AFP 통신 등 외신에 따르면, 레고는 2024년 매출이 전년 대비 13% 증가한 743억 덴마크 크로네(한화 약 15조7000억원)를 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 이는 덴마크의 완구 및 게임 시장 전체 매출이 1% 감소한 환경에서 거둔 성과다.

레고 측은 미국을 중심으로 레고 꽃다발 세트 판매가 급증했다고 밝혔다. 인기 제품군으로는 행사 꽃다발에 활용된 보태니컬 세트가 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지